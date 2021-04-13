Spor salonları kapandı mı? Spor salonları ne zaman açılacak?
Ramazan’ın ilk günü yapılan Kabine toplantısının ardından Ramazan ayı boyunca uygulanacak yeni tedbirler belli oldu. Koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artışın üzerine toplanan Kabine, Ramazan ayına ilişkin yeni kararlar aldı. Yeni yasaklara ilişkin merak edilen konulardan bir tanesi de spor salonlarının kapatılıp kapatılmadığı oldu. Peki, spor salonları kapandı mı? Spor salonları ne zaman açılacak?
Saat 15.00’da bir araya gelen Kabine toplantısında, Ramazan ayı boyunca uygulanacak olan yeni yasaklara ilişkin önemli kararlar alındı. Söz konusu toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, spor salonlarının kapatılıp kapatılmadığını da merak ediyor. Peki, spor salonları kapandı mı? Spor salonları ne zaman açılacak?
Spor salonları kapandı mı? Spor salonları ne zaman açılacak?
Kısmi kapanma doğrultusunda Ramazan ayında uygulanacak tedbirler, 14 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısmi kapanma kapsamında spor salonlarının da kapalı olacağını açıkladı. Dolayısıyla spor salonlarının 14 Nisan tarihinden itibaren geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilecek.