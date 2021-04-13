Saat 15.00’da bir araya gelen Kabine toplantısında, Ramazan ayı boyunca uygulanacak olan yeni yasaklara ilişkin önemli kararlar alındı. Söz konusu toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, spor salonlarının kapatılıp kapatılmadığını da merak ediyor. Peki, spor salonları kapandı mı? Spor salonları ne zaman açılacak?

Spor salonları kapandı mı? Spor salonları ne zaman açılacak?

Kısmi kapanma doğrultusunda Ramazan ayında uygulanacak tedbirler, 14 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısmi kapanma kapsamında spor salonlarının da kapalı olacağını açıkladı. Dolayısıyla spor salonlarının 14 Nisan tarihinden itibaren geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilecek.