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Spor il Md.lüğü 'Özel çocuklar' yüzerek engelleri aşıyor

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kurslarına katılan zihinsel ve bedensel engelli çocuklar, aldıkları yüzme eğitimiyle hayata tutunuyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:36
Spor il Md.lüğü 'Özel çocuklar' yüzerek engelleri aşıyor

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kurslarına katılan zihinsel ve bedensel engelli çocuklar, aldıkları yüzme eğitimiyle hayata tutunuyor.

Yüzme kurslarına katılan otizmli, down sendromlu ve zihinsel engelli çocuklar, İl Müdürlüğünde görevli yüzme antrenörleriyle keyifli zaman geçiriyor.

Yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel çocuklarla çalışmaktan, onları hayata bağlayacak aktivite yaptırmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Suyla tanışan çocukların hayatının değiştiğini ifade eden Bulut, "Özel çocuklarımıza yönelik kurslarımız yaz kış devam ediyor. Kurslarımıza katılan çocuklarımız engellerini aşıp burada sosyalleşiyor. Özel çocukların suyla tanışması onlara çok iyi geliyor. Kendini ispatlayan, yüzmede başarı gösteren sporcularımızı şampiyonalara götürüyoruz." dedi.

Engelli çocukların suda keyifli zaman geçirmesinin onları mutlu ettiğini belirten Bulut, şöyle devam etti:

"Kurslara ilk başladığında konuşamayan çocuklar bile bunu zamanla aşıyor. Yüzmeyi öğrenen çocukların özgüveni artıyor. Kurslara dönem dönem 15 çocuk katılıyor. Buraya çocuklarıyla gelen velilerimiz oluyor, onlar da çocuklarıyla beraber yüzüyor. Engelli çocuğu olan herkesi yüzmeye çağırıyoruz. Herkes çocuğunu getirsin, suyla tanıştırsın."

Bulut, yüzmede başarılı olan çocukları federasyonun düzenlediği şampiyonlara götürdüklerini, milli takıma da sporcu kazandırmak istediklerini aktardı.

Engelli milli sporcu Ataberk Yücel de yüzmeyi çok sevdiğini ve katıldığı yarışlarda çok güzel dereceler elde ettiğini dile getirdi.

Yücel, 3 yıl önce milli takıma girdiğine işaret ederek "İlk başlarda insan suya girmeye çekiniyor ama sonra hiç çıkmak istemiyorsun. Aileler engelli çocuklarını eve kapatmasın. Ben havuzda yüzüyorum. Bütün insanlarla barışığım. Engellileri eve kapatarak bir başarı elde edemezsiniz. Onları sporla tanıştırıp, sporda başarı olmalarını sağlayın." diye konuştu.

 

 

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:36
  1. Engelli
  2. Tekirdağ
  3. Yüzme
  4. Anadolu Ajansı

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