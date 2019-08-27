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Spor faaliyetlerinin okul başarısına etkisi büyük

Şehitkamil Belediyesi, yıl boyunca gerçekleştirdiği yaşam boyu spor faaliyetleriyle öğrencilerin akademik alanda daha başarılı, sosyal, iletişim becerileri güçlü, hareketli ve sağlıklı olmalarına olanak sağlıyor.

27 Ağustos 2019 Salı 10:24
Spor faaliyetlerinin okul başarısına etkisi büyük

Şehitkamil Belediyesi, yıl boyunca gerçekleştirdiği yaşam boyu spor faaliyetleriyle öğrencilerin akademik alanda daha başarılı, sosyal, iletişim becerileri güçlü, hareketli ve sağlıklı olmalarına olanak sağlıyor.


Yaz spor okulları döneminde 7 farklı branşta 11 binin üzerinde sporcuya eğitim veren Şehitkamil Belediyesi, öğrencilerin spor okullarında eğitim süresi boyunca kazandıkları spor yapma alışkanlığını sürdürmelerini istiyor. Yeni eğitim-öğretim yılı için çalacak ilk ders zili ile eş zamanlı olarak kış dönemi spor okullarına da start verecek olan Şehitkamil Belediyesi, öğrencilerin okul ortamında da hareketli ve sağlıklı zamanlar geçirebilmeleri adına il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde spor temalı projeleri de gerçekleştirmeyi sürdürecek.


Basketbol,badminton, futbol, temel jimnastik, satranç ve yüzme branşlarında spor okullarında yetiştirilen sporcuların müsabık platformda elde ettiği başarılar gururlandırıyor. Öğrencilerin spor bursları ile ortaokul, lise ve üniversitelerde akademik hayatlarını sürdürmeleri büyük mutluluk yaşatıyor.


“Öğrencilerimiz çok daha fazla hareket etsinler”


Öğrencilerin yaşam boyu spor yapma alışkanlığını kazanmalarını arzu ettiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere hareketsiz yaşam tarzından uzaklaşarak gün içerisinde bol bol hareket etmeleri, sportif ve sosyal etkinliklere katılmaları tavsiyelilerinde bulundu. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:


“Spor yapmanın sağlık açısından ne kadar değerli olduğunu artık daha iyi biliyoruz. Vücut işleyişimizin sağlıklı olmasını sağlamak için yaşam boyu spor yapmamız gerekiyor. Bu nedenle spor okullarımızda eğitim gören tüm öğrencilerimize yaşam boyu spor yapma alışkanlığını aşılamaya gayret ediyoruz. On binlerce öğrencimiz yaz dönemi boyunca farklı branşlarda spor yaptılar. Bundan sonraki hedefimiz; öğrencilerimizin ilgi duydukları alanlarda sportif faaliyetlerini sürdürmeleri. Sporun, okul başarısına ciddi manada pozitif katkı yaptığını gösteren birçok örnek var. Gelişen teknoloji göz önüne alındığında, hareketsiz yaşam tarzı her geçen gün artıyor. İnaktivite, birçok hastalığa ve zararlı bağımlılıklara davetiye çıkartıyor. Öğrencilerimiz, yaz tatili döneminde olduğu gibi eğitim- öğretim yılı içerisinde de bol bol hareket etmeli, sportif ve sosyal faaliyetlere katılmalılar. Milli Eğitim camiamızla iş birliği içerisinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da spor temalı projeleri sürdüreceğiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı, zinde ve mutlu bir yaşam sürmelerinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.”

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:24
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