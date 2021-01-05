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Spor Spor dünyasını sallayan iddia: Messi ve Ramos aynı takıma gidiyor
Spor

Spor dünyasını sallayan iddia: Messi ve Ramos aynı takıma gidiyor

Sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi bitecek olan Sergio Ramos ve Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:32:00 - 2021-01-05 15:36:36
Spor dünyasını sallayan iddia: Messi ve Ramos aynı takıma gidiyor

Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG), Avrupa futbolunda dengeleri sarsacak bir transfer harekatına hazır! İspanya'da El Chiringuito'nun haberine göre Sergio Ramos ve Lionel Messi, yeni sezonda PSG forması giymeye hazırlanıyorlar. Üstelik bu haberi veren ismin Sergio Ramos olduğu belirtiliyor.

Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergio Ramos, başkan Florentino Perez ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinde flaş gerçeği açıkladı. Sergio Ramos'un Florentino Perez'e, "PSG, ben ve Messi ile yeni bir takım oluşturacaklarını söyledi" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

İki yıldızın da takımlarıyla sözleşmeleri sezon sonunda bitecekken özellikle Sergio Ramos konusunda PSG iddiaları yükselmişti. Lionel Messi için Manchester City'nin adı ilk etapta daha öne çıksa da Mauricio Pochettino hamlesinin ardından Arjantinli yıldızın PSG'ye gidebileceği iddiaları yükselmişti.

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