Spor Dünyasında 2020’nin En Çok Konuşulanları!

Yeni nesil SCRM ve dijital medya araştırma şirketiAdba Analytics, The Brand Age Dergisi için 1 Ocak-23 Aralık 2020 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, 2020 yılı içerisinde yapılan tüm paylaşımlar içerisinde spo ategorisinde en çok konuşulanları listeledi.

2020 Yılı Paylaşımların Genel Hacim Verileri / Global

Toplam Paylaşım: 117 milyar

Toplam Tekil Kullanıcı: 2 milyar

Toplam Erişim: 859 milyar

Toplam Görüntülenme: 689 trilyon

2020 Yılı Paylaşımların Genel Hacim Verileri / Türkiye

Toplam Paylaşım: 2.135 milyar

Toplam Tekil Kullanıcı: 180 milyon

Toplam Erişim: 15 milyar

Toplam Görüntülenme: 4 trilyon

Günlük Ortalama Paylaşım: 40 milyon

En çok paylaşım yapılan tarih: 14 Aralık (+60 milyon)

En Çok Konuşulan Spor Gazetecileri ve Yorumcuları

Futbol gündemini belirleyen spor gazetecileri içerisinde yıl boyunca adından sıkça söz ettiren genç muhabir Yağız Sabuncuoğlu ilk sırada yer almıştır. Sabuncuoğlu’nu Sercan Hamzaoğlu ve Rıdvan Dilmen takip etmektedir.

1. Yağız Sabuncuoğlu: 437.152

2. Sercan Hamzaoğlu: 352.328

3. Rıdvan Dilmen: 316.974

4. Ahmet Çakar: 294.666

5. Emre Bol: 186.439

En Çok Etkileşim Alan Futbol Kulüpleri

Yılın en çok etkileşim alan futbol kulübü, 4 milyonun üzerinde paylaşım ile Fenerbahçe olmuştur. Fenerbahçe’yi 3 milyon ile Galatasaray, 2 milyon ile Beşiktaş takip etmektedir.

Yabancı futbol kulüpleri arasında Twitter hesabı en çok etkileşim alan kulüpler sıralandığında Manchester United 8 milyonluk etkileşimiyle ilk sırada yer alırken, Liverpool ve Arsenal takip etmiştir.

En çok etkileşim alan futbol kulüpleri / Türkiye

1. Fenerbahçe: 4.377.113

2. Galatasaray: 3.005.710

3. Beşiktaş: 2.269.841

4. Trabzonspor: 901.336

5. İstanbul Başakşehir: 352.701

En çok etkileşim alan futbol kulüpleri / Global

1. Manchester United: 8.211.620

2. Liverpool: 7.207.526

3. Chelsea: 7.175.318

4. Arsenal: 6.342.914

5. Barcelona: 4.851.794

En Çok Konuşulan Teknik Direktörler

Yılın en popüler teknik direktörlerinin yer aldığı analizde ilk sırada açık ara farkla Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yer almıştır.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ikinci, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ise üçüncü sırada bulunmaktadır.

1. Fatih Terim: 2.172.311

2. Sergen Yalçın: 794.632

3. Erol Bulut: 539.782

4. Ersun Yanal: 517.542

5. Şenol Güneş: 292.706

En Çok Konuşulan Futbolcular

Yılın en çok konuşulan futbolcusu 700 bin üzerinde paylaşım ile Galatasaraylı futbolcu Falcao olmuştur. Falcao’yu takım arkadaşları Muslera, Belhanda ve Arda Turan takip etmektedir.

Dünya genelinde en çok konuşulan futbolcular arasında 41 milyonun üzerinde paylaşım ile Messi ilk sırada yer almıştır. Messi’yi 29 milyon ile Ronaldo, 28 milyon ile Neymar takip etmektedir.

En çok konuşulanfutbolcular / Türkiye

1. Falcao: 764.010

2. Muslera: 547.488

3. Belhanda: 540.931

4. Arda Turan: 442.709

5. Emre Belözoğlu: 428.243

6. Onyekuru: 314.675

7. Gökhan Gönül: 314.540

8. Vedat Muriqi: 299.330

9. Burak Yılmaz: 282.228

10. Ozan Tufan: 276.346

En çok konuşulan futbolcular / Global

1. Messi: 41.144.226

2. Ronaldo: 29.332.941

3. Neymar: 28.174.196

4. Mbappe: 4.368.287

5. Zlatan İbrahimovic: 3.387.731

En Çok Konuşulan Sporcular

Boks, basketbol, karate, jimnastik, yüzme ve halter gibi birçok spor dalının dahil edildiği analizdeen çok konuşulan isim Shane Larkin olmuştur. Larkin’i Nando de Colo, Eda Erdem ve İrem Yaman takip etmektedir.

Dünya çapında en çok konuşulan sporculara bakıldığında LeBron James 41 milyon paylaşım ile açık ara farkla ilk sırada yer almıştır. James Harden ikinci sırada bulunurken Kevin Duran, Luka Doncic ve Rafael Nadal listeye giren diğer sporculardır.

En çok konuşulansporcular / Türkiye

1. Shane Larkin: 48.671

2. Nando de Colo: 42.317

3. Eda Erdem: 36.692

4. İrem Yaman: 35.827

5. Emre Sakçı: 31.636

En çok konuşulansporcular / Global

1. LeBron James: 41.013.577

2. James Harden: 10.386.794

3. Kevin Durant: 3.573.870

4. Luka Doncic: 3.055.724

5. Rafael Nadal: 2.573.471

En Çok Konuşulan Organizasyonlar

Popüler ödül törenleri, etkinlikler ve organizasyonlar içerisinde ise en yüksek hacim Teknofest’e aittir. Formula 1’in bu yıl Türkiye’de gerçekleşen ayağı ise yılın son dönemine yakın olmasına rağmen ikinci sıraya yerleşmiştir.

2020 yılında birçok uluslararası organizasyon pandemi nedeniyle iptal edilmiş ya da online olarak gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen organizasyonlar arasında yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi 25 milyonluk ileti ile ilk sırada yer almaktadır.

En çok konuşulanorganizasyonlar / Türkiye

1. Teknofest: 1.940.918

2. Formula 1: 592.307

3. Altın Kelebek: 133.316

4. Altın Portakal: 50.294

5. Altın Koza: 15.615

En çok konuşulanorganizasyonlar / Global

1. UEFA Şampiyonlar Ligi: 25.514.398

2. Grammy Ödülleri: 22.879.183

3. Oscar Ödülleri: 13.320.609

4. UEFA Avrupa Ligi: 6.908.451

5. US Open: 4.397.096

En Çok Konuşulan Oyunlar

Gaming sektörü açısından verimli olan 2020 yılının en çok konuşulan oyunu 471 bin ileti ile PUBG olmuştur. PUBG’yi CS:GO, Valorant, GTA5 ve League of Legends takip etmektedir.

1. PUBG: 25.514.398

2. CS:GO: 22.879.183

3. Valorant: 13.320.609

4. GTA5: 6.908.451

5. League of Legends: 4.397.096

En Çok Konuşulan Espor Takımları

Popülerliği gün geçtikçe artan espor takımlarının başında 33 bin ileti ile 1907 Fenerbahçe gelmektedir. SuperMassive ikinci sırada yer alırken Beşiktaş üçüncü sırada bulunmaktadır.

Dünya genelinde bakıldığında yılın en çok konuşulan espor takımı yaklaşık 2 milyon ileti ile G2 Eports olmuştur. Fnatic 800 binin üzerinde paylaşım ile ikinci, Team SoloMid ise 596 bin ile üçüncü sıradadır.

En çok konuşulanespor takımları / Türkiye

1. 1907 Fenerbahçe: 33.123

2. SuperMassive: 28.729

3. Beşiktaş: 24.876

4. Galatasaray: 18.927

5. Dark Passage: 18.387

En çok konuşulanespor takımları / Global

1. G2 Esports: 1.954.109

2. Fnatic: 858.581

3. Team SoloMid: 596.815

4. San Francisco Shock: 289.159

5. Team Secret: 283.774

En Çok Konuşulan Yayıncı ve Espor Oyuncuları

Evde geçirilen sürenin arttığı ve gamerların Twitch yayınlarına gömüldüğü 2020 yılının en çok konuşulan yayıncısı Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç olmuştur. Sonuç’u Cantuğ Özsoy (Unlost) ve Ferit Karakaya (wtcN) takip etmiştir.

Dünyada bilgisayar ve mobil oyunlar ile ilgili içerikler ve espor turnuvaları ile en çok etkileşim alan oyuncular James Eubanks, Lan Porter ve Soren Bjerg olmuştur.

En çok konuşulanyayıncı ve espor oyuncuları / Türkiye

1. Ahmet Sonuç (Jahrein): 33.123

2. Cantuğ Özsoy (UNLOST): 28.729

3. Ferit Karakaya (wtcN): 24.876

4. İrfan Tükek (armutlol): 18.927

5. Asım Cihat (fabFabulous): 18.387

En çok konuşulanyayıncı ve espor oyuncuları / Global

1. James Eubanks: 267.150

2. Lan Porter: 261.999

3. Soren Bjerg: 189.885

4. T1 Faker: 153.359

5. Hikaru Nakamura: 84.757

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