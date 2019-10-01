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Spor camiasını hareketlendiren iddia! Mesut Özil Süper Lig’e geliyor

İngiliz medyası, gece yarısı geçtiği son dakika haberleriyle Arsenal forması giyen Mesut Özil'in ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye gideceğini yazdı.

01 Ekim 2019 Salı 10:34
Spor camiasını hareketlendiren iddia! Mesut Özil Süper Lig’e geliyor

İngiltere basını, Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili çok konuşulacak bir iddiaya yer verdi. Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, gerek bitmek bilmeyen sakatlıkları gerekse de yüksek maaşı nedeniyle uzun süredir eleştiri oklarının hedefindeki isim konumundaydı.

30 yaşındaki 10 numaranın Topçular'dan ayrılacağına yönelik haberlere her geçen gün bir yenisi daha artarkan Ada basını, söz konusu iddialara yeni bir boyut kazandırdı.

Premier Lig'in en çok kazanan ismi

İngiltere'de bulunan bazı internet siteleri gece yarısı son dakika şeklinde Mesut haberleri girdi. Buna göre; Arsenal yönetiminin haftalık 350 bin sterlinlik maaşıyla Premier Lig'in en çok kazanan ismi konumundaki yıldız ismi ile ilgili karar verildi.

İngilizler Fenerbahçe'yi işaret etti

Arsenal kesin olarak devre arasında oyuncuyu gönderecek. Bu kiralık ya da satılık olarak gerçekleşecek. Daha önce Arsenal'in kiralamayı düşündüğü ve bunun için de haftalık 350 bin sterlinlik maaşının bir kısmını ödemeye hazır olduğu yazılmıştı. Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Mesut için İngiliz basını yine transfer için Fenerbahçe'yi işaret etti.

Mesut için üç seçenek

Geçtiğimiz gün de İtalyan basını, Mesut için Türkiye, ABD ve Çin seçeneklerinin masada olduğunu ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 10:34
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