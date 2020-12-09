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Spor Spor camiasından "ırkçılık" tepkisi
Spor

Spor camiasından "ırkçılık" tepkisi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 00:30:01 -
Spor camiasından "ırkçılık" tepkisi

İSTANBUL (AA) - Spor camiası, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı saldırıda bulunmasına tepki gösterirken, turuncu-lacivertli ekibe destek verdi.

Webo'nun ırkçı söyleme maruz kalması gerekçesiyle sahada çekilen Medipol Başakşehir, sosyal medyadan UEFA'nın ırkçılığa karşı mesajının yer aldığı görsel ve "Saygı" etiketiyle "Irkçılığa hayır" ifadelerini paylaştı.

Turuncu-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Webo'nun maruz kaldığı ırkçı saldırının ardından Kulüpler Birliği Vakfı ve kulüpler, ırkçılık karşıtı mesajlar paylaştı.

Beşiktaş Kulübü, İstanbul Başakşehir'in etiketlendiği mesajında, "Yanındayız, ırkçılığa karşıyız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya paylaşımında, eski futbolcuları Webo'nun fotoğrafına yer verilerek, "Yanındayız Webo" ifadelerine yer verildi.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Galatasaray Kulübü, "No to racism" ifadeleri paylaştı.

Futbolda Süper Lig kulüpleri, farklı branşlardan kulüpler ve birçok sporcu da sosyal medyadan Medipol Başakşehir'e destek mesajları gönderdi.



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