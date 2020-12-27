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Spor Spor camiasından Elazığ depremi için "geçmiş olsun" mesajları
Spor

Spor camiasından Elazığ depremi için "geçmiş olsun" mesajları

Yeniakit Publisher
2020-12-27 12:16:48 -
Spor camiasından Elazığ depremi için "geçmiş olsun" mesajları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

TFF'nin sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

TBF'nin mesajında "Elazığ'da meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmamasını umuyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri de yayımladıkları mesajlarla depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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