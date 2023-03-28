Spor bakanı olacağı iddia edilmişti! Aziz Yıldırım cephesinden yanıt geldi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın olası Millet İttifakı hükümetinde spor bakanı olacağı iddia edilmiş ve bu iddia sosyal medyada bir hayli konuşulmuştu. Yıldırım'ın çevresinden bu iddiaya yalanlama geldi.

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Aziz Yıldırım'ın siyasete atılacağı haberinin ardından gözler yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Sarı-lacivertli takımın başından ayrıldığından beri herhangi bir spor yapısında yer almayan Aziz Yıldırım cephesinden açıklama geldi.

"SİYASET VE BAKANLIK GİBİ BİR DÜŞÜNCESİ YOK"

Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre Aziz Yıldırım’ın yakın çevresi, “Aziz Bey’in siyaset ve bakanlık gibi bir düşüncesi yok” açıklamasında bulundu.