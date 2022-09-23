Spor Bakanı Kasapoğlu resmen duyurdu!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Avrupa Kulüpler Birliğinin (ECA) genel kurul toplantısında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporun en prestijli organizasyonlarına ev sahipliği yapmak için oldukça hırslıyız. Türkiye, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarına adaydır." dedi.

İstanbul Çırağan Otel, 28. genel kurul toplantısı için bir araya gelen ECA üyesi çok sayıda Avrupa kulübü temsilcisine ev sahipliği yaptı. Kurul toplantısına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, ECA'nın 28. genel kurulunun İstanbul'da düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu şehir nasıl iki kıtada farklı kültürleri bir araya getiriyorsa, şimdi de futbolun en önemli paydaşlarını bir araya getiriyor. Avrupa Kulüpler Birliğine, genel kurul üyelerini İstanbul'da bir araya getirdiği için teşekkür ederim. Birçok farklı Avrupa kulübünün burada temsil edildiğini görmek bizim için büyük bir zevktir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu ve futbolun Türkiye'deki gibi tüm dünyada da milyonlarca insana ilham verdiğini kaydeden Kasapoğlu, "Türk halkının bu güzel oyuna olan tutkusu sayesinde Türkiye bir futbol ülkesi olmuştur. Türkiye'nin futbol mirası Avrupa'da ve ötesinde bilinmektedir. 20. yüzyılın başında kurulan Türkiye Süper Ligi, en kaliteli ve en tutkulu futbolu sunmak için çalışmaktadır. 1962'den beri UEFA üyesi olan Türkiye, Avrupa futboluna ve yönetimine önemli katkılarda bulunmaktadır." diye konuştu.

"Türkiye, 65 spor federasyonuyla bir spor ülkesi olma yolunda ilerlemektedir"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de futbol altyapısında son dönemde büyük devrimler gerçekleştirildiğine de vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Son 20 yılda sportif tesislerin hızlandırılması ve spor mevzuatının evrensel standartlarla uyumlu hale getirilmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiş bulunmaktayız. Sporu sevdirmek gibi değerlere yönelik duruşumuz, sportif gelişimimizin temelini oluşturmaktadır. Çalışmalarımızın sonucu olarak spor, 4 bini amatör ve genç futbol kulübü olmak üzere 20 binden fazla spor kulübü ile Türk kültürünün merkezinde yer almaktadır. Buna paralel olarak Türkiye, 65 spor federasyonuyla bir spor ülkesi olma yolunda ilerlemektedir. Tüm bu çabalarla gerçekleştirdiğimiz spor devriminin bir sonucu olarak Türkiye, son yıllarda katıldığı tüm uluslararası organizasyonlarda çeşitli spor dallarında önemli sayıda madalya kazanmıştır."

Ülke olarak büyük organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaptıklarını da aktaran Kasapoğlu, "Son iki yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimlerine İstanbul'da ev sahipliği yapmış bulunmaktayız. Modern spor yatırımları ve ülkenin dört bir yanındaki altyapısı sayesinde ülkemiz, bugüne kadar düzenlediği uluslararası organizasyonlarla spor camiasının takdirini kazanmıştır. Türkiye, 2023 Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacaktır. Bu vesileyle hepinizi bu muhteşem futbol şölenine birlikte tanık olmaya davet ediyorum. Sizlerin de desteğiyle bu organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmek için hazırız." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, "Sporun en prestijli organizasyonlarına ev sahipliği yapmak için oldukça hırslıyız. Türkiye, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarına adaydır." değerlendirmesinde de bulundu.

"Bakanlık olarak amacımız sporu geliştirmektir"

Genişletilmiş Spor Kısmi Anlaşması'nın en yeni üyelerinden biri olduklarını, bu yıl ekim ayı sonunda Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na da Antalya'da ev sahipliği yapacaklarını kaydeden Kasapoğlu, sözlerini şöyle bitirdi:

"Ayrıca sizi bu Bakanlar Konferansı'na davet etmekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Bakanlık olarak amacımız turizm ve diplomasinin önemli bir bileşeni olan sporu geliştirmektir. ECA'nın desteğiyle, büyük futbol kuruluşlarımızın, özellikle ECA Yönetim Kurulu'nun öngördüğü daha adil dağıtım modelinden büyük fayda sağlayacağına inancım tamdır. Sayın Başkan Nasser Al-Khelaifi'ye böylesine büyük bir birliği temsil ettiği için ve aynı zamanda her daim tüm ekosistemi düşündüğü için, özellikle de açık rekabeti sonlandıracak girişimlere meydan vermediği için en içten teşekkürlerimi sunarım. Kapsayıcılık ve birlik, ECA'nın açıkça temsil ettiği değerlerdir ve bu değerlerin desteklenmesinde futbolun gücü asla küçümsenemez. Bu genel kurulun tüm kulüplerimizin birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağına inanıyorum. Hepinizi Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu yinelemek isterim."