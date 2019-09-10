Spor Bakan Yardımcısı Paydaş’tan tesisleri tamamlayın talimatı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Yeşilyurt İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Gençlik ve Spor İl MüdürüEbu Bekir Kayhan, Çevre ve Şehircilik Malatya İl Müdürü Fikret OnhanMalatya’da yapımı devam eden Spor Komplekslerinde incelemelerde bulundu.

Melekbaba Gençlik Merkezi, Beydağı Gençlik Merkezi, Tam Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatı, Çok Amaçlı Spor Salonu ve diğer tesisler de de incelemelerde bulunan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş daha sonra Malatya Gençlik ve Spor İl MüdürüEbu Bekir Kayhan’dan brifing aldı.

Baydaş’ın henüz tamamlanmayan spor tesislerinin bitirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı ve ödeneğin çıkarılacağı paylaştığı öğrenildi.

Paydaş’ın özellikle yapımı ağır giden olimpik havuzun inşasının tamamlanması konusunda yetkililere talimat verdiği belirtildi.