  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Spor aleti istiyen gencin çağrısı karşılıksız bırakılmadı

Sosyal medya üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’dan spor aleti isteyen gencin isteği karşılıksız bırakılmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:00:14 -
Spor aleti istiyen gencin çağrısı karşılıksız bırakılmadı

Sosyal medya üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’dan spor aleti isteyen gencin isteği karşılıksız bırakılmadı.


Korona virüs tedbirleri çerçevesinde evinde kalan vatandaşlara her türlü desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Semih Özdoğan isimli gencin isteğine kayıtsız kalmadı. Sağ kolundan rahatsızlık geçiren Semih, doktor tavsiyesi ile bazı egzersizler yapmak durumunda kaldı. Egzersiz yapmak için lazım olan malzemeleri ise sosyal medya aracılığıyla Başkan Büyükakın’dan rica etti. Başkan ise bu ricaya kayıtsız kalmayarak kısa süre içinde gereken malzemelerin temin edilmesi talimatını verdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik projesi Kılavuz Gençlik spor eğitmenleri vasıtasıyla Semih’in tüm ihtiyaçları evine kadar götürüldü. Spor hocaları Semih’i malzemeleri nasıl kullanması hakkında bilgilendirirken Başkan Büyükakın’ın geçmiş olsun dileklerini de sunarak evden ayrıldı. Sağ kolunda rahatsızlık geçiren Semih Özdoğan ise kısa süre de istekleri yerine geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı