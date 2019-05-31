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SP’nin adayı Necdet Gökçınar tehlikeyi fark etti! Peş peşe çağrılar

Saadet Partisi’nin İBB Başkan adayı Necdet Gökçınar, bazı partililerin AK Parti’ye kaybettirme stratejisini benimsediğini fark ederek CHP’nin adayına oy verme tehlikesini gördü. Gökçınar, CHP’nin adayına oy verilmemesi gerektiğini anlatmaya başladı.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:00
SP’nin adayı Necdet Gökçınar tehlikeyi fark etti! Peş peşe çağrılar

 yeniakit.com.tr  özel  23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçiminden önce, bazı Saadet Partililer AK Parti’ye kaybettirme stratejini benimsedi. Tehlikeyi fark eden Saadet Partisi’nin İBB Başkan adayı Necdet Gökçınar, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirirerek, ona neden oy verilmemesi gerektiğini anlatmaya başladı.

“AK Parti bizim sayemizde kaybetti”

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı kurucularından Saadet Partili Hasan Damar, yaptığı kin ve nefret dolu açıklamada, amaçlarının seçimde Saadet Partisi’ni temsil etmek değil, AK Parti’ye kaybettirmek olduğunu açıklamıştı. Damar, “İki aydır buradayım. Van'a kadar gittim. Diyarbakır'a kadar gittim, Türkiye'yi dolaştım. Allah'a şükürler olsun, şu anda Türkiye'nin en güçlü partisi Saadet Partisi'dir. Bunu açık ve net söylüyorum. Çünkü anahtardır, anahtar! Türkiye'yi ve İstanbul'u kaybettiren de Saadet Partisi'dir. Bunu herkes bilsin. Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yoktur dediği zaman biz Esenler'de konuşma yapıyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul'un başkan adayı yoktur diyordu. 120 bin oy aldı bizim İstanbul başkanımız ve AK Parti de 15 bin oyla seçimi kaybetti. Kaybettiren biziz ve kaybettireceğiz! Hiçbir şansları yoktur, bu hareket anahtardır.” ifadelerini kullanmıştı.

Gökçınar harekete geçti

Saadet Partisi’nin İBB Başkan adayı Necdet Gökçınar, partisindeki, “AK Parti’ye kaybettirme” stratejisi benimseyip kendi görüşünü savunmayı unutanların oluşturduğu tehlikeyi fark etti.

CHP’li adaya sert sözler

Partisinin 23 Haziran seçimleri için izleyeceği yol haritasının açıklandığı, 27 Mayıs’ta Şişli’de yapılan toplantıda konuşan Gökçınar, “İmamoğlu, eliyle kalp işareti yapmış. Bu sevgi pıtırcıklığı iyi hoş da, bununla mı İstanbul yönetilecek? Bu sevgi dili seçim atmosferini Yeşilçam sinemasına çevirdi. Bir şey vaat etmeyen adaylar öne çıkıyor. Borç 25 milyar, faiz ise 1.5 milyara dayanmış. Sevdayla yaptığınız iş buysa bu şehri sevmeyin.” sözleriyle CHP’li İmamoğlu’na sert sözlerle yüklendi.

İmamoğlu’na oy vermeyin

Necdet Gökçınar, dünkü açıklamasındaysa, İmamoğlu'nun mazbatasının alınarak mağdur edildiğini savundu, ancak “mağduriyetin oy verme nedeni olmaması gerektiğini” belirterek CHP’li adaya oy verilmemesini istedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:00
  1. Van
  2. İstanbul
  3. Diyarbakır
  4. Hasan Damar
  5. Necdet Gökçınar
  6. Saadet Partisi
  7. Ekrem İmamoğlu

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