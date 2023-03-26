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Siyaset SP'li Kaya'dan CHP ile ortaklığa tarih kılıfı
Siyaset

SP'li Kaya'dan CHP ile ortaklığa tarih kılıfı

Yeniakit Publisher
2023-03-26 00:16:00 -

26 Ocak 1974 - 17 Kasım 1974 tarihleri arasında kurulan 37. hükümete atıfta bulunan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, CHP ve gizli ortak HDP ile kurdukları ittifakı masumlaştırmak istedi.

Son dönemde Saadet Partisi'nin 6'lı masa ve gizli ortak HDP ile kurduğu ittifak parti içinde bile sıkıntılara neden olurken, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, bu tepkileri yatıştırmak için 37. hükümeti kılıf olarak kullanmaya kalktı.

Türkiye'nin en kısa hükümetlerinden biri olan, 26 Ocak 1974 - 17 Kasım 1974 tarihleri arasında kurulan 37. hükümetin icraatlarını anlatıp bugüne atıfta bulunan Kaya, rahmetli Necmettin Erbakan'ın liderliğini yaptığı Milli Selamet Partisi ve Bülent Ecevit'in liderliğini yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kurduğu hükümetin icraatlarından bahsetti.

28 Şubat'ı es geçti

Kaya açıklamasında, Birbiriyle farklı görüşleri olmasına rağmen, CHP ve MSP'nin bir araya gelerek hükümet kurmayı başardığını ve kısa sürede büyük işlere imza attığını söyledi. 28 Şubat'ta rahmetli Erbakan ve mütedeyyin insanlara yapılan baskı ve zulmü atlayan Kaya, bugün de farklılığı olan iki parti CHP ve SP'nin bir arada olmasının yadırganacak bir tarafı olmadığını açıkladı.

Kaya, hem PKK'yı terör örgütü olarak tanımayan HDP'yi hem de 28 Şubat'ı atlayıp bu birlikteliğin masum olduğunu savundu.

 
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