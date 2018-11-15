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SP’li Karaduman: Furkan’ın yanındayız

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Alparslan Kuytul’a sahip çıkarak operasyonları eleştirdi.

15 Kasım 2018 Perşembe 12:57
SP’li Karaduman: Furkan’ın yanındayız

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile kurucu başkanı Alparslan Kuytul’a yönelik operasyonların, siyasi kaygılar sebebiyle iktidarın kendilerini eleştiren herkesi terör suçu işlemekle irtibatlandırdığı bir dava neticesinde gerçekleştirildiğini” iddia etti. Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Karaduman, Kuytul’a sahip çıkarak operasyonları eleştirdi. Karaduman, terör örgütleriyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Kuytul’un aslında terörle hiçbir ilgisinin bulunmadığını, şiddetin her türlüsünün karşısında durduğunu sohbetlerinde ifade ettiğini belirtti.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 12:57
  1. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman
  2. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı
  3. Alparslan Kuytul

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