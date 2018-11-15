SP’li Karaduman: Furkan’ın yanındayız

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile kurucu başkanı Alparslan Kuytul’a yönelik operasyonların, siyasi kaygılar sebebiyle iktidarın kendilerini eleştiren herkesi terör suçu işlemekle irtibatlandırdığı bir dava neticesinde gerçekleştirildiğini” iddia etti. Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Karaduman, Kuytul’a sahip çıkarak operasyonları eleştirdi. Karaduman, terör örgütleriyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Kuytul’un aslında terörle hiçbir ilgisinin bulunmadığını, şiddetin her türlüsünün karşısında durduğunu sohbetlerinde ifade ettiğini belirtti.