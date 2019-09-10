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SP’li belediye meclis üyeleri istifa edip MHP’ye geçti

Bingöl’de bir beldede de Saadet Parti’li 3 meclis üyesiistifa edip MHP’ye geçti.

10 Eylül 2019 Salı 16:23
SP’li belediye meclis üyeleri istifa edip MHP’ye geçti

Bingöl’de bir beldede de Saadet Parti’li 3 meclis üyesiistifa edip MHP’ye geçti.


Solhan ilçesinin Arakonak beldesinde 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Saadet Partisi’nden meclis üyesi seçilen Abdullah Zorba, Abdullah Dinlemez ve Yunus Çalışan, partilerinden istifa etti. İstifa eden meclis üyeleri, MHP’ye geçti. MHP Bingöl İl Başkanlığı’nda konuşan meclis üyeleri, partilerinin genel politikalarını tasvip etmediklerinden dolayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde yanlış tercihte bulunduklarını belirterek istifa etme kararı aldıklarını ifade etti.


MHP’ye geçiş nedeni ve partisinden istifa etme gerekçesini açıklayan meclis üyelerinden Abdullah Zorba, “31 Mart Yerel Seçimleri’nde Saadet Partisi’nden Solhan-Arakonak beldesinde belediye meclis üyesi seçildik. Saadet Partisi’nin Türkiye genelinde politikalarını tasvip etmediğimiz için, düşünce ve ideallerimize aykırı olduğu için istifa etme kararı aldık. Siyasi partilerle hareket ettiğinden ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimindeki yanlış tercihlerinden dolayı Saadet Partisi’nden istifa ederek ülke ne zaman dara düşmüşse, ne zaman zora düşmüşse, ülkenin bekası için hareket eden Devlet Bahçeli bey ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin bulunduğu milli ve manevi çizgisinden dolayı MHP’yi tercih ettik” şeklinde konuştu.


MHP Bingöl İl Başkanı Nurettin Varol ise “Türkiye’de MHP şu an da büyük bir ivme kazanmıştır. Yapılan anketlerde oyunu en fazla arttıran parti MHP olmuştur. Bunun en güzel örneği de bu 3 değerli arkadaşımızın MHP’yi seçmesi göstermiştir. Bu da gösteriyor Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli doğru yoldadır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:23
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