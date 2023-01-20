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Ekonomi SPK'den halka arz kararı
Ekonomi

SPK'den halka arz kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka arzla ilgili yeni kararlar aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 00:51:00 -
SPK'den halka arz kararı

SPK haftalık bülteninde, kurulun halka arzlarla ilgili "Kurul Karar Organı'nın i-SPK 5.2 (19/01/2023 tarihli ve 3/96 s.k.) sayılı İlke Kararı" yayımlandı.

Açıklamada, son dönemde gerçekleştirilen ilk halka arzlarda, özellikle bireysel yatırımcıların talep ettikleri tutarın düşük bir kısmının karşılandığının görüldüğü belirtildi.

"Kurul, bireysel yatırımcıların ilk halka arzlardan taleplerinin daha fazla karşılanmasını, sınırlı sayıda yatırımcısı bulunan ya da fonun önemli bir kısmına sahip az sayıda yatırımcının olduğu serbest ve/veya özel fonların, payların ilk halka arzından bireysel yatırımcı aleyhine olabilecek şekilde fazla pay almamalarını teminen kararlar aldı." ifadesi yer alan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Buna göre; halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemleri kapsamında; serbest ve/veya unvanında 'özel' ibaresi yer alan yatırım fonlarının kurumsal yatırımcı kapsamında sayılabilmesi için 'yatırımcı sayısının 50'den az olmaması' ve 'herhangi bir yatırımcının toplam fon katılma payı sayısının yüzde 20'sinden fazlasına sahip olmaması' koşullarının bir arada sağlanması gerekecek. Bu şartları sağlamayan serbest ve/veya özel fonlar bireysel yatırımcı olarak değerlendirilecek."

Kurumsal yatırımcı şartlarında değişiklik

Açıklamada, portföy yönetim şirketleri tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzaladığı müşterileri adına iletilen taleplerin kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmeyeceği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce kurumsal yatırımcı kapsamından sayılan, aktif toplamının 50 milyon TL, yıllık net hasılatının 90 milyon TL, özsermayesinin 5 milyon TL'nin üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar artık kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilmeyecek. Daha önce halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde, halka arz edilen payların piyasa değerinin 100 milyon TL ve altında olması durumunda 'Borsa'da Satış' yönteminin uygulanmasına ilişkin hükümdeki tutar 250 milyon TL olarak uygulanacak."

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