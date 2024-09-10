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Ekonomi SPK'den 6 kişiye işlem yasağı
Ekonomi

SPK'den 6 kişiye işlem yasağı

Yeniakit Publisher
2024-09-10 20:54:00 -
SPK'den 6 kişiye işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ​​​​​​​Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler neticesinde, 6 kişiye 11 Eylül tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı kararı aldı.

SPK bülteninde şu ifadelere yer verildi:

"NTHOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPK’nin 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPK’nin 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPK’nin 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 11 Eylül 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA 

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