0553 313 94 23

SPK'dan yönetmelik ve tebliğ değişikliği

SPK tarafından Borsa İstanbul AŞ Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde ve iki farklı tebliğde değişiklik yapıldı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:28
SPK'dan yönetmelik ve tebliğ değişikliği

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) Borsa İstanbul AŞ Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ve Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'de değişikliğe gidildi.

SPK'nın Borsa İstanbul AŞ Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu yönetmeliğin 1'inci maddesinin birinci fıkrası, "Bu Yönetmeliğin amacı, kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlem görmesini sağlamak üzere oluşturulacak piyasalara, pazarlara, platformlara ve sistemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” şeklinde değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi, "Piyasa, pazar, platform ve sistem: İşlem gören kıymetli madenlerin, kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının ve kıymetli taşların türlerine, işleyiş esaslarına veya belirlenen diğer özelliklerine göre oluşturulan alım satım ortamlarını” şeklinde değiştirilerek, aynı maddeye z bendi ile "Kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası aracı: Kıymetli maden cinsinden ihraç edilen ve/veya vade tarihindeki ödemesi ve/veya fiyatı kıymetli maden cinsinden belirlenen sermaye piyasası araçlarını” ifadesi eklendi.

Böylelikle yapılan değişikliklerde söz konusu yönetmelikte amaç, tanım ve kısaltmalar kısmına kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları eklenmiş oldu. Ayrıca kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası aracının da tanıtımına yer verildi.

Yönetmelikte 8, 9 ve 14'üncü maddeler şöyle değiştirildi:

"Aynı Yönetmeliğin 8'inci maddesinin birinci fıkrası, 'KMKTP’de 32 Sayılı Kararda tanımlanan ve standartları belirlenen kıymetli madenler, aynı Kararda belirlenen kıymetli taşlar ve Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları işlem görebilir.' Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası 'Genel Müdür, Borsa Yönetmeliğinde belirtilen durumlar ile seansın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleyen sair hallerin ortaya çıkması durumunda, ilgili kıymetli madenin, kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının veya kıymetli taşın işlemlerini 5 işlem günü için durdurabilir. 5 işlem gününü aşan süreler için Yönetim Kurulu kararı gereklidir.' Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin birinci fıkrası Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat çerçevesinde KMKTP bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistem bazında işlemlerin Türk Lirası, yabancı para birimi veya kıymetli maden ile yapılmasına, bedelin Türk Lirası, yabancı para birimi veya kıymetli maden üzerinden ödenmesine ve peşin esasına göre veya peşin esası dışında işlem yapılmasına karar verebilir.' Üçüncü fıkrası ise 'Kıymetli maden veya kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları işlemlerine ilişkin yükümlülüğün belirlenen süreden sonra ancak aynı gün içinde yerine getirilmesi durumunda ve alacaklı tarafın veya tarafların aksine bir talebi olmaması halinde, temerrüt hükümleri uygulanmaması Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılabilir.”

Borsa Yönetim Kurulu'nun hükümlerini yürüttüğü bu yönetmelik, yürürlüğe girdi.


- SPK 2 tebliğ yayımladı


SPK tarafından, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin bazı maddelerinde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ayrıca SPK tarafından, Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ’in gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin özel hükümleri düzenleyen 21'inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu iki tebliğin hükümlerini de Sermaye Piyasası Kurulu yürütüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:28
  1. SPK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ülke elektrikli otomobilini tanıttı!
    1. O ülke elektrikli otomobilini tanıttı!
    2. Emre Durmuş ve Yağmur Arat kimdir
    3. Deniz gibi kazanç fırsatı
    4. "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"
    5. Gençlerbirliği, Erzurum yolcusu
    6. Gençlerbirliği ilk etabı tamamladı
    7. Bulut, esnaf ziyareti yaptı
    8. Diş çürüklerine dikkat
    9. İşine gelince sesini çıkarmayan Korel,..
    10. İstanbul Havalimanı’nda 74 saniyede..
    11. Otomobilin benzin kapağının altında..
    12. Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
    13. Sokakta bulunan Ebabil kuşu koruma..
    14. Tuvalet yazılarının atası bulundu
    15. ‘İnsanımız yeniden demir yolu ile..
    16. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 2..
    17. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sıraları..
    18. Ağrı’da yanmayan sokak lambası..
    19. GAP barajlarından ekonomiye 200 milyar..
    20. Dağcılar Milli Mücadele için..
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!