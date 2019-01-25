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SPK'dan tebliğ değişikliği

25 Ocak 2019 Cuma 10:18
SPK'dan tebliğ değişikliği

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kooperatif ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ'de değişikliğe gitti.

SPK'nın Kooperatif ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliği'nde değişikler içeren yeni tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikler kapsamında tebliğin adı, "Kooperatif veya Kooperatif Birliklerinin veya Kooperatif Merkez Birliklerinin Yönetim Kontrolüne Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ" şeklinde değiştirildi.

Tebliğde, anonim ortaklıkların sermaye piyasası mevzuatına ilişkin yükümlülüklerine ve muafiyetlerine ilişkin esasların düzenlendiği 1'inci madde şu şekilde değiştirildi:

"Pay sahibi sayısı en az beş yüz olan kooperatiflerin veya kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı tek başına ya da toplam olarak en az beş yüz olan kooperatif birliklerinin veya kooperatif merkez birliklerinin yönetim kontrolüne sahip olduğu ve yıllık en az elli milyon Türk lirası satış hasılatı yapmış olan anonim ortaklıkların sermaye piyasası mevzuatına ilişkin yükümlülüklerine ve muafiyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir. Birinci fıkrada yer alan şartları taşıyan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş kabul edilir."

Ayrıca tebliğe aşağıdaki geçici madde eklendi:

"Bu tebliğin 5'inci maddesinde belirtilen on günlük süre, bu tebliğin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde tanımlanan kooperatif merkez birliklerinin yönetim kontrolüne sahip olduğu anonim ortaklıklar için söz konusu bendin yürürlüğe girmesinden itibaren otuz gün sonra başlar."

Tebliğin 5'inci maddesi, tebliğ kapsamına giren anonim ortaklıkların, şartların sağlandığının kesinleşmesinden itibaren on iş günü içinde kurula başvurmalarının zorunlu olduğunu düzenliyor.





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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:18
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