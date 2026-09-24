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Ekonomi SPK’dan iki şirkete 1,65 milyar liralık bedelsiz artırım izni
Ekonomi

SPK’dan iki şirkete 1,65 milyar liralık bedelsiz artırım izni

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SPK’dan iki şirkete 1,65 milyar liralık bedelsiz artırım izni

Kiler Holding ve Ayes Çelik Hasır’ın bedelsiz sermaye artırımı başvuruları SPK tarafından onaylandı. Kurulun haftalık bülteninde borçlanma aracı ihraçları, birleşme işlemi ve toplam 71 milyon lirayı aşan idari para cezaları da yer aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kiler Holding AŞ’nin sermayesini 2 milyar 925 milyon liraya, Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi AŞ’nin sermayesini ise 500 milyon liraya yükseltecek bedelsiz artırımlara izin verdi. İki şirket için onaylanan toplam artırım tutarı 1 milyar 650 milyon lira oldu.

Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri AŞ'nin 400 milyon liralık tahvil-finansman bonosu ihracına izin veren Kurul, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 5 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onaylandı.

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 3 gerçek kişi ile 1 tüzel kişiye toplam 71 milyon 26 bin 385 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kurul, Neta Menkul Değerler AŞ'nin ortaklık yapısındaki değişiklik ve sermaye artırımı talebini olumlu karşıladı.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin, sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamına sahip olduğu Cevizli Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'yi devralması yoluyla gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metninin onaylanması talebi olumlu karşılandı.

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