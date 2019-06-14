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SPK'dan “50 kişiye dava açıldı” başlıklı habere ilişkin açıklama

SPK:- "Kurulumuzca alınan kararlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 ve 115'inci maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmuştur"

14 Haziran 2019 Cuma 21:04
SPK'dan “50 kişiye dava açıldı” başlıklı habere ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) döviz haberi nedeniyle 50 kişiye dava açtı" başlıklı haberine ilişkin olarak "Söz konusu haber ve sosyal medya paylaşımları ile bir kriz ortamı oluşturmaya ve yatırımcı kararlarının olumsuz etkilenmeye çalışılması, yalan ve yanlış haberlerle ekonomik ve finansal sisteme duyulan güveni zedeleyerek menfaat sağlamanın hedeflenmesi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir.Kurulumuzca alınan kararlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 ve 115'inci maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmuştur." açıklamasında bulundu.

SPK tarafından çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan "BDDK, döviz haberi nedeniyle 50 kişiye dava açtı" başlıklı haberlere ilişkin olarak yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, çeşitli sosyal medya hesaplarına yönelik olarak yapılan soruşturmalar neticesinde; bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından sosyal medya paylaşımları ile döviz ve sermaye piyasası araçlarının zarar görmesinin hedeflenmek suretiyle menfaat elde etmeye çalışıldığı, çıkarılan söylenti ve yapılan yorumların sermaye piyasası araçlarının fiyatını, değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasalarının şeffaf ve güvenilir işleyişini etkileyebilecek nitelikte olduğu ifade edilerek, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 ve 115 inci maddeleri çerçevesinde inceleme yapılması talep edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SPK tarafından yapılan incelemeler neticesinde sosyal medya hesaplarında yer alan bazı mesajların ve haberlerin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde tanımlandığı üzere sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını olumsuz etkileyebilecek nitelikte, Türkiye'nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alan yalan, yanlış, yanıltıcı ve söylenti mahiyetinde ifadeler içerdiğinin, sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak ve devamında ekonominin bütününe sirayet edecek bir kaos ve panik ortamının oluşturulmasının ve böylelikle menfaat sağlanmasının amaçlandığının, söz konusu kişilerin bu çabalarının planlı ve eşgüdümlü olduğunun, kriz ortamı intibaı uyandırarak sermaye piyasalarında tedirginliğe ve yatırımcıların zarara uğramasına çalışıldığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Söz konusu haber ve sosyal medya paylaşımları ile bir kriz ortamı oluşturmaya ve yatırımcı kararlarının olumsuz etkilenmeye çalışılması, yalan ve yanlış haberlerle ekonomik ve finansal sisteme duyulan güveni zedeleyerek menfaat sağlamanın hedeflenmesi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir.Kurulumuzca alınan kararlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 ve 115'inci maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 21:04
  1. SPK

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