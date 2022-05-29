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Ekonomi SPK Lisanslama Sınavları yapılacak
Ekonomi

SPK Lisanslama Sınavları yapılacak

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu tarafından yapılan açıklaya göre lisanslama sınavı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 15:33:00 - 2022-05-29 15:40:54
SPK Lisanslama Sınavları yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sermaye piyasası kurulu mevzuatı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) tarafından kağıt ortamda;

2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde;

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı,

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı,

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,

Türev Araçlar Lisansı,

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı,

Kredi Derecelendirme Lisansı,

Konut Değerleme Lisansı,

Gayrimenkul Değerleme Lisansı,

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Linsansı,

sınavları Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun illerinde düzenlenecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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