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SPK haftalık bülteni

27 Haziran 2019 Perşembe 18:59
SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), QNB Finans Finansal Kiralama'nın 2 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, İhlas Ev Aletleri İmalatSanayi Ve Ticaret'in 208 milyon 629 bin 998,62 lira, Öncü Girişim SermayesiYatırım Ortaklığı'nın 120 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Sanko Pazarlama İthalat İhracatın 10 milyon lira, Gentaş Genel MetalSanayi ve Ticaret'in 26 milyon 200 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Uşak Seramik Sanayi'nin 50 milyon lira, Global Yatırım Holding'in 250 milyon lira, Deniz Faktoring'in 604 milyon 955 bin lira, Başer Faktoring'in 10 milyon lira, Turkcell Finansman'ın 500 milyon lira, İş Faktoring'in 764 milyon 300 bin lira, QNB Finans Finansal Kiralama'nın 2 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, “Emeklilik YatırımFonlarına İlişkin Rehber”in “Sermaye Piyasası Araçlarının Vadesinin Hesaplaması” başlıklı 3.2.4. bölümünün başlığının “FonPortföyünde Yer Alan Varlıkların Vadesinin Hesaplanması” şeklinde, ikinci fıkrasının "Fon payı alım ve satım işlemlerinin fon fiyatının ilan edildiği tarihte geçerli olan fiyat esas alınarak gerçekleştirilmesisebebiyle, fon portföyüne dahil edilen borçlanma araçları, ters repo sözleşmeleri, Takasbank Para Piyasası işlemleri, vadelimevduat/katılma hesapları ile benzeri araç ve işlemlerde ilgili aracın/işlemin vadeye kalan gün sayısının hesaplanmasında fonfiyatının ilan edildiği tarihin (uygulama tarihinin) esas alınması gerekmektedir." olarak ve aynıbölüme "Dönemsel faiz/kar payı ödemesi içeren vadeli mevduat/katılma hesaplarında, vade ilk/bir sonraki dönemsel ödemeyekalan süre dikkate alınarak hesaplanır." ifadesinin üçüncü fıkra olarak eklenmesine karar verdi.

SPK ayrıca “Yatırım Fonlarına İlişkinRehber”in "Sermaye Piyasası Araçlarının Vadesinin Hesaplaması" başlıklı 4.2.6. bölümünün başlığının“Fon Portföyünde Yer Alan Varlıkların Vadesinin Hesaplanması” şeklinde aynı bölüme ikinci ve üçüncü fıkra olarak "Dönemsel faiz/kar payı ödemesi içeren vadeli mevduat/katılma hesaplarında, vade ilk/bir sonraki dönemsel ödemeyekalan süre dikkate alınarak hesaplanır.Fon payı alım ve satım işlemlerinin fon fiyatının ilan edildiği tarihte geçerli olan fiyat esas alınarak gerçekleştirilmesisebebiyle, fon portföyüne dahil edilen borçlanma araçları, ters repo sözleşmeleri, Takasbank Para Piyasası işlemleri, vadelimevduat/katılma hesapları ile benzeri araç ve işlemlerde ilgili aracın/işlemin vadeye kalan gün sayısının hesaplanmasında fon fiyatının ilan edildiği tarihin (uygulama tarihinin) esas alınması gerekmektedir." hükümlerinin eklenmesini kararlaştırdı.

SPK, Yatırım Fonları Rehberi’nin 4.7. nolu bölümünün (ii) maddesinin yürürlükten kaldırılmasına karar verdi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:59
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