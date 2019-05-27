0553 313 94 23

SPK haftalık bülteni

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:49
SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Emeklilik YatırımFonlarına İlişkin Rehber'de değişiklik ve eklemeler yaptı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Emeklilik YatırımFonlarına İlişkin Rehber”in "Para Piyasası ve Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonlarına İlişkin Esaslar" başlıklı bölümüne ikinci fıkra olarak "Para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde 25'i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir." ifadesinin eklenmesine karar verdi.

Bültene göre, "Standart Fonlara İlişkin Esaslar” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının b ve c bentleri şu şekilde değiştirildi:

"Asgari yüzde onu, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, azami yüzde otuzu;Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirmenotuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısıyatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde"

Bültende, Emeklilik Rehberi’nin 3.1.7 ve 3.6. no'lu maddeleri ile getirilen yeni sınırlamalar kapsamında oluşacak fon portföy yapısıdeğişiklikleri göz önüne alınarak fon içtüzüğü, izahnamesi ve tanıtım formunda yapılacak değişikliklerin ayrıca Kurul onayıaranmadan ilgili düzenlemelerde yer alan ilan ve tescil işlemleri yerine getirilerek yürürlüğe konulmasına ve fon karşılaştırmaölçütlerinde/eşik değerlerinde kurucular tarafından gerekli görülmesi durumunda değişiklik yapılabilmesine, Emeklilik Rehberi’nin 3.1.7 ve 3.6. nolu maddelerinde yapılan değişiklikler ile getirilen yeni portföy sınırlamalarına31 Temmuz 2019 tarihi itibariyle uyum sağlanmasına karar verildiği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:49
  1. SPK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmaniye’de ücretsiz Yaz Spor Okulları kayıtları başladı
    1. Osmaniye’de ücretsiz Yaz Spor Okulları..
    2. VSY Biotechnology Meksika pazarındaki..
    3. "Dikkat bu bal adamı uzatur"
    4. FETÖ’nün ankesör soruşturmasında 74..
    5. Zabıtadan bayram öncesi denetimler
    6. Sınırda 7 bin 940 paket kaçak sigara..
    7. Yasa dışı ekilen haşhaşlar imha edildi
    8. Mürsel Mahallesine organik pazar
    9. Çocuklarınızı trans yağlardan koruyun!
    10. Noterler iftarda Sapanca’da buluştu
    11. Sakarya’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1..
    12. Büyük harekata üst düzey komuta
    13. Alanya’da kaçak nargile tütün..
    14. Ekonomik güven endeksi azaldı
    15. Kültürel istihdam 2018’de arttı
    16. Van’da 49 kaçak göçmen yakalandı
    17. (Özel) 2 dakikada aracın camını söküp..
    18. Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül..
    19. İnci kefali balığını koruma çalışmaları
    20. KTO Karatay Üniversitesinde..
    21. Büyükçekmeceli kadınlar 34’üncü kez..
    22. 3 bin 300 kişi dinledi
    23. Büyükşehir’de diplomasi geçidi
    24. Huawei CEO’su Zhengfei: “Zafer bizim..
    25. Nefis terbiyesi: İtikaf
    26. Ekonomik güven endeksi Mayıs’ta azaldı
    27. Ekonomik güven endeksi azaldı
    28. (Özel) İstanbul’da lüks otomobillerle..
    29. 1 yılda 14 patent başvurusu
    30. Forum Bornova ziyaretçileri ile “Bana..
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız