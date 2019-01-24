SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye İş Bankası'nın 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı. SPK haftalık bültenine göre, Kurul Bantaş BandırmaAmbalaj Sanayi veTicaret'in 32 milyon 250 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Türkiye İş Bankası'nın 5 milyar dolar tutarındaki, Ziraat Bankasının 17,5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı. SPK, İntegral Yatırım Menkul Değerler'e 30 bin 961 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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