SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), QNB Finansbank'ın 30 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret'in 700 milyon lira, Tera Yatırım Menkul Değerler'in 145 milyon 100 bin lira, Tam Faktoring'in 276 milyon lira, QNB Finansbank'ın 30 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik'e 325 bin 617 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Zebra Aksesuar Uluslararası Nakliyat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin incelenmesi neticesinde Liberal Fx ve Efor Fx uzantılı 14 internet sitesinin içerik sağlayıcıları ve 7 kişi hakkında suç duyurularının yapılmasını kararlaştıran SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 27 internet sitesine erişimin engellenmesi ve gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

