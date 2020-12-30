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Ekonomi SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Ekonomi

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 15:15:44 -
SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Taşkesenlioğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" isimli fotoğrafını tercih eden Taşkesenlioğlu, spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafına oy verdi.

Taşkesenlioğlu'nun yaşam kategorisindeki tercihi de Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" başlıklı fotoğrafı oldu.

Fotoğraflara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti:

"Spor kategorisinde çocukların zor imkanlar içerisinde kendi alanında spor alanı yapmaları beni etkiledi. Sağlık personeli, koronavirüs döneminde gerçekten olağanüstü bir gayretle çalışıyor. Hayatlarını hiçe sayarcasına... Uykusuz ve zaman zaman yeterli beslenmemiş bir şekilde, o halde bile yoğun bakımdaki bir engelli hastanın iletişimini düşünüp onunla iletişim kurmaları da beni etkiledi. İşaret dili olmayabilir ama hemşireler buna bir çözüm üretip oradaki hastayı kendi haline bırakmayıp iletişim kuruyorlar."


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