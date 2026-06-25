  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye sigara takdiri! Keşke ülkemizdekilere de bıraktırabilsem! Rusya'dan Batı'ya müzakere şartı! Masaya akıllı insanlar oturursa uzlaşmaya hazırız! NATO’dan Meloni’yi yıkan sözler: 'İtalya'dan 500 uçak kalktı' Bakan Tekin, İHL mezuniyet töreninde konuştu! Meslek derslerine branşlaşma müjdesi Sinan Ateş davasında sıcak gelişme! Hakimin karşısına çıkmayan sanıklar için tutuklama talebi! Mescid-i Aksa’ya mühendis başkan ayarı! Belediye başkanı hatayı görüp ilk harç törenini durdurdu Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti Barbarlıkta sınır tanımıyorlar! Faşist Ben-Gvir 5 bin 700 filistin evini yıkmakla övündü CHP’liler Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet etmeye devam ediyor! CHP’li vekil Türkiye’yi asılsız ithamlarla şikayet etti! Avustralya'nın en zengini motorları yaktı! Musk'a ve İsrail'e bedava ada teklifi
Ekonomi SPK, 5 şirketin halka arzını onayladı
Ekonomi

SPK, 5 şirketin halka arzını onayladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
SPK, 5 şirketin halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu, Orzaks İlaç ve Kimya, Ekim Turizm, Soho Giyim ve Enerji, İsvea Seramik ve Golda Gıda’nın halka arz başvurularını onayladı. Kurul ayrıca bedelsiz sermaye artırımı, borçlanma aracı ihracı, yeni fon kuruluşları ve idari para cezalarına ilişkin kararlarını da duyurdu.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Orzaks İlaç ve Kimya'nın 69 liradan, Ekim Turizm'in 30,26 liradan, Soho Giyim ve Enerji'nin 15 liradan, İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri'nin 20,9 liradan, Golda Gıda'nın ise 9,2 liradan halka arzını uygun buldu.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin yaklaşık 415 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Kurul, Adil Varlık Yönetim AŞ'nin 500 milyon liralık, Yapı Kredi Faktoring AŞ'nin 6,8 milyar liralık, Koç Finansman AŞ'nin 1,4 milyar liralık, Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 6 milyar dolarlık, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 10 milyar liralık, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 15 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 3 milyar liralık, Bizim Varlık Kiralama AŞ'nin ise 500 milyon liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı.

Kuruluşuna izin verilen yeni fonlar

SPK, BV Portföy Yönetimi AŞ'nin "Boğaziçi Ventures Global Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile "Greenwise Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" kurmasına izin verdi.

İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebi olumlu karşılandı.

Fiba Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Marbaş Menkul Değerler AŞ'ye yurt dışında işlem aracılığı faaliyet izni verilirken, Gekas Kitle Fonlama Platformu AŞ ünvanlı bir kitle fonlama platformunun kurulması onaylandı.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

Kurul, Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ ile Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda bu iki şirkete ve 4 kişiye toplamda 20,7 milyon liralık idari para cezası uyguladı.

SPK’dan açığa satış kararı
SPK’dan açığa satış kararı

Ekonomi

SPK’dan açığa satış kararı

Yasak uzatıldı! SPK’dan Borsa İstanbul kararı
Yasak uzatıldı! SPK’dan Borsa İstanbul kararı

Ekonomi

Yasak uzatıldı! SPK’dan Borsa İstanbul kararı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23