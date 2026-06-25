  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adları fondaş yalanda gardaş! ‘Vatandaş çıkacak Macron koşacak’ palavrası Kahreden yangın haberi yürekleri dağladı! Üç engelli vatandaşımız hayatını kaybetti “Dünya ortalamalarının üzerindeyiz elhamdülillah” Öğretmenlerimizle hareket ediyoruz KKTC Cumhurbaşkanı’ndan BM ve Rumlara net cevap: Türkiye’nin ‘evet' demediği hiçbir fikir hayata geçemez! Altın piyasaları tepetaklak! Bakın çeyrek altın kaç para? 70 milyonu bu yüzden mi verdi? İP’li Kocamaz’ın FETÖ travması FETÖ’cü hainler yine en ön safta: Ekrem'e destek, Türkiye'ye köstek yürüyüşü! Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber: Şehidimiz var CHP'li Cemal cezaevini kahvehane sanıyor: İmamoğlu ile görüşemeyen Enginyurt’tan çirkin üslup! İran'dan sert açıklama! 'Bu kabul edilemez!'
Gündem Spiral makinesi ile demir keserken koca ilçeyi yakıyordu! Gözaltına alındı
Gündem

Spiral makinesi ile demir keserken koca ilçeyi yakıyordu! Gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Spiral makinesi ile demir keserken koca ilçeyi yakıyordu! Gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde spiral makinesi ile demir profil kesimi sırasında çıkan kıvılcımlar orman yangınına neden oldu. Orman ve belediye ekiplerinin büyük çabasıyla yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülürken 1 dönem orman kül oldu. Yangına sebep olan şahıs gözaltına alındı.

Manavgat ilçesi Hocalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde orman yangını ihbarı Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipleri alarma geçirdi. Yangına ormana ait bir helikopter, 3 arazöz, bir su tankeri, 45 personel Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine ait 2 itfaiye ve 1 su tankeri ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma karakoluna bağlı ekipler müdahalede bulundu. Ekiplerin zamanında müdahalesi ve çabaları yerleşim yerindeki ormanlık alanda çıkan yangının ikametlere zarar vermesini önlemiş oldu.

SPİRALDEN ÇIKTIĞI BELİRLENDİ

1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının harabe durumdaki konteynerin, bulunduğu yerden kaldırılması için demir profillerin spiralle kesilmesi esnasında etrafa saçılan kıvılcımlardan çıktığı belirlendi.
Yangının başlangıç anı ormanlık alanda bulunan bir ikametin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Yangının çıkmasına sebep olduğu belirlenen şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahsın tahkikatını tamamlanmasının ardından yangın çıkmasına sebebiyet vermek suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23