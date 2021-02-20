Spiker Nazlı Canyurt ayrılığı duyurdu
Spor spikeri Nazlı Canyurt, beIN Sprots'tan ayrıldığını duyurdu.
Spor spikeri Nazlı Canyurt, yayıncı kuruluşta sürdürdüğü görevini bıraktı. Canyurt ayrılık açıklamasında 'Aslında uzun zaman önce karar vermiştim ancak yaşadığım ve çoğunuzun bildiği bir olay sebebiyle bunu erteledim' ifadelerini kullandı.
Beşiktaşlılar tepki göstermişti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Karagümrük maçında kırmızı kart görmesi üzerine yorum yapan Canyurt'un "90 dakika hakemi boğmuş boğmuş x hoca" sözleri gündem olmuştu. Daha sonra sosyal medyadan bir paylaşım yapan Nazlı Canyurt, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için yayında kullandığı ifadeler nedeniyle özür dileyerek, üzgün olduğu aktarmıştı.