Spiker Nazlı Canyurt ayrılığı duyurdu

Spor spikeri Nazlı Canyurt, yayıncı kuruluşta sürdürdüğü görevini bıraktı. Canyurt ayrılık açıklamasında 'Aslında uzun zaman önce karar vermiştim ancak yaşadığım ve çoğunuzun bildiği bir olay sebebiyle bunu erteledim' ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlılar tepki göstermişti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Karagümrük maçında kırmızı kart görmesi üzerine yorum yapan Canyurt'un "90 dakika hakemi boğmuş boğmuş x hoca" sözleri gündem olmuştu. Daha sonra sosyal medyadan bir paylaşım yapan Nazlı Canyurt, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için yayında kullandığı ifadeler nedeniyle özür dileyerek, üzgün olduğu aktarmıştı.