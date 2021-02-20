  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Rus saldırganlığına' karşı birlik açıklaması: Zırhlı araç ve askeri bot hibe ettiler

CANLI YAYIN! İşte bu bir skandaldır! yeniakit.com.tr TBMM ve milletin nasıl kandırıldığı belgelerle deşifre edildi

Çavuşoğlu: Öğrenemeyenlere itinayla öğreteceğiz!

Dubai Kraliyet Ailesi'nden rehin tutulan Latife ile ilgili açıklama

Terör örgütü PKK'dan askeri birliğe taciz ateşi

10 yıl sonra geri döndü! Marmara'da korkulu rüya

İçişleri Bakanlığı'ndan haftasonu kısıtlamasına saatler kala açıklama

19 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu

Nesli tükeniyordu... 30 yıl sonra klonlandı

'Oynanan oyunun farkındayız' diyen Erdoğan'dan önemli çağrı: Evlatlarınıza sahip çıkın
Spor Spiker Nazlı Canyurt ayrılığı duyurdu
Spor

Spiker Nazlı Canyurt ayrılığı duyurdu

Spor spikeri Nazlı Canyurt, beIN Sprots'tan ayrıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 09:43:00 -
Spiker Nazlı Canyurt ayrılığı duyurdu

Spor spikeri Nazlı Canyurt, yayıncı kuruluşta sürdürdüğü görevini bıraktı. Canyurt ayrılık açıklamasında 'Aslında uzun zaman önce karar vermiştim ancak yaşadığım ve çoğunuzun bildiği bir olay sebebiyle bunu erteledim' ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlılar tepki göstermişti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Karagümrük maçında kırmızı kart görmesi üzerine yorum yapan Canyurt'un "90 dakika hakemi boğmuş boğmuş x hoca" sözleri gündem olmuştu. Daha sonra sosyal medyadan bir paylaşım yapan Nazlı Canyurt, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için yayında kullandığı ifadeler nedeniyle özür dileyerek, üzgün olduğu aktarmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
5 bin nüfuslu beldede sıfır koronavirüs vakası
Yerel

5 bin nüfuslu beldede sıfır koronavirüs vakası

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde 10 gündür yeni koronavirüs vakası kaydedilmedi.
Yüzüne baka baka söyledi! Destici'den Kılıçdaroğlu'na canlı yayında cevap
Gündem

Yüzüne baka baka söyledi! Destici'den Kılıçdaroğlu'na canlı yayında cevap

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak basın toplantısında konuştu. Destici, Kılıçdaroğlu'nun "Ben 5 tan..
Özlem Zengin'in tokat gibi 'çıplak arama' cevabı zoruna gitti: HDP'li Meral Danış Beştaş ne diyeceğini bilemedi!
Siyaset

Özlem Zengin'in tokat gibi 'çıplak arama' cevabı zoruna gitti: HDP'li Meral Danış Beştaş ne diyeceğini bilemedi!

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Uşak'ta yaşandığı öne sürülen 'çıplak arama' iddialarına tokat niteliğindeki cevabına ilk ses PKK..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay