  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Spezia-Brescia maçı ne zaman CANLI İZLE | Bugün hangi maçlar şifresiz?
Spor

Spezia-Brescia maçı ne zaman CANLI İZLE | Bugün hangi maçlar şifresiz?

İtalya Kupası 2.turunda Spezia ile Brescia karşılaşacak. Futbolseverler ise bu maçın hangi kanaldan yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Spezia-Brescia maçı şifreli kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2022-10-19 12:13:00 -
Spezia-Brescia maçı ne zaman CANLI İZLE | Bugün hangi maçlar şifresiz?

İtalya Kupası’nda heyecan 2.tur maçlarıyla devam ediyor. Bugün Spezia-Brescia karşılaşacak. Peki, maç saat kaçta?

Spezia-Brescia maçı ne zaman CANLI İZLE

Spezia bugün Brescia’yı konuk edecek. Zorlu karşılaşma Türkiye saatiyle 16.00’da başlayacak. Futbolseverler maçı şifresiz olarak TRT Spor’dan izleyebilecek.

Spezia-Brescia muhtemel 11’ler:

Spezia: Zoet; Ferrer, Ampadu, Hristov, Nikolaou; Agudelo, Kiwior, Bourabia; Verde, Nzola, Gyasi. Allenatore: Gotti.

Brescia: Lezzerini; Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Vignani, Bertagnoli; Moreo, Galazzo; Ayé. Allenatore: Clotet.

Liverpool-West Ham maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Liverpool-West Ham maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Spor

Liverpool-West Ham maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Brentford-Chelsea maçı ne zaman CANLI İZLE
Brentford-Chelsea maçı ne zaman CANLI İZLE

Spor

Brentford-Chelsea maçı ne zaman CANLI İZLE

Newcastle-Everton maçı saat kaçta CANLI İZLE
Newcastle-Everton maçı saat kaçta CANLI İZLE

Spor

Newcastle-Everton maçı saat kaçta CANLI İZLE

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23