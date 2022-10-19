Spezia-Brescia maçı ne zaman CANLI İZLE | Bugün hangi maçlar şifresiz?
İtalya Kupası 2.turunda Spezia ile Brescia karşılaşacak. Futbolseverler ise bu maçın hangi kanaldan yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Spezia-Brescia maçı şifreli kanalda mı?
İtalya Kupası’nda heyecan 2.tur maçlarıyla devam ediyor. Bugün Spezia-Brescia karşılaşacak. Peki, maç saat kaçta?
Spezia-Brescia maçı ne zaman CANLI İZLE
Spezia bugün Brescia’yı konuk edecek. Zorlu karşılaşma Türkiye saatiyle 16.00’da başlayacak. Futbolseverler maçı şifresiz olarak TRT Spor’dan izleyebilecek.
Spezia-Brescia muhtemel 11’ler:
Spezia: Zoet; Ferrer, Ampadu, Hristov, Nikolaou; Agudelo, Kiwior, Bourabia; Verde, Nzola, Gyasi. Allenatore: Gotti.
Brescia: Lezzerini; Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Vignani, Bertagnoli; Moreo, Galazzo; Ayé. Allenatore: Clotet.