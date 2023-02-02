Spermlerini sildiği peçeteyi sergileyen Bedri, bu işe çok sevindi! Sakin ol şampiyon

Kendisine ait kişisel sergisinde 35 yıllık spermlerini sildiği peçeteyi sergileyen Cumhuriyet gazetesi yazarı Bedri Baykam, altılı masanın hiçbir anlam ifade etmeyen "Ortak Mutabakat Metni"ni göklere çıkardı.

"Bu metin, 'Her konuda Reis’e muhalif olmaktan başka projeleri yok' diyenlerin suratına inen ciddi bir tokat oldu" herzelerini yumurtlayan Baykam, özetle şunları kaydetti:

" “Efendim bunlar bir yıldır toplanıyorlar da... Ortada hâlâ aday yok!”

Millet İttifakı için yaratılan algı buydu... Ankara’da ATO’da yapılan büyük buluşmada açıklanan “Ortak Mutabakat Metni” ile bütün bu negatif senaryolar tuzla buz oldu. İktidar, Millet İttifakı’nın gövde gösterisiyle karalar bağlarken iç muhalifler de “Helal olsun Kemal Bey!” demek durumunda kaldılar.

Salonun ihtişamı yeterdi bir kere! Gazeteler ilginç bir şekilde bunu algılayamadılar ve sanki sıradan bir toplantı odasındalarmış gibi 6’lı masa liderlerinin yan yana fotoğraflarını koydular. Derinliği ile doğru orantılı ihtişamı ile ATO’yu dolduran 3 bin 700 kişiyi yok saydılar.

Bir kaptanın, küçümsediği bir fırtınanın birden önünde yarattığı 40 metrelik dev dalgayı düşünün, işte iktidar herhalde aynen o ürpertiyi içinde hissetti. Zaten Erdoğan’ın dünkü konuşmasındaki agresif tavrının arkasına saklamaya çalıştığı paniği görmemek “na-mümkündü”.

Muhalefete dönersek... İnce detaylarla örülü bu büyük buluşmanın sunumu, gerek çok iyi hazırlanmış görsel şöleniyle gerek gencecik insanların nazik ve birleştirici üslubunun getirdiği güvenle ciddi anlamda moral verici bir tablo yaratıyordu. Ortalığı kaplayan duygu, her açıdan iktidarı ele almaya hazır kadroların gücü ve kararlılığıydı.

Altı farklı siyasi partinin beraber hazırlamış olduğu bir ortak mutabakat metnini yaşama geçirme mücadelesi ise bambaşka ve zorlu bir uğraş.

MUTABAKATIN CENNETSİ VAATLERİ, ASLINDA GERÇEKÇİ!

Bu metin, “Her konuda Reis’e muhalif olmaktan başka projeleri yok” diyenlerin suratına inen ciddi bir tokat oldu. (...)"