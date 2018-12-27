Spermci Bedri iki darbeseverin arkasında durdu!

Halk TV’de yayınlanan Uğur Dündar’ın "Halk Arenası" programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı "ayağından asmakla" ve "hapse atmakla" tehdit ederek darbe çığırtkanlığı yapan "Pezevenk" Müjdat Gezen'e ve Metin Akpınar'a tepkiler çığ gibi gelmişti.

Polis nezaretinde savcılığa giderek ifade veren iki isim adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edilmişti.

Spermli peçetesini sergileyen Bedri iki ismin arkasında durdu!

Cumhuriyet yazarı Bedri Baykam, bugünkü yazısında seçilmiş Cumhurbaşkanını alenen ölümle tehdit eden Akpınar ve Gezen’e destek verdi.

2006 yılında iki ciltlik otobiyografisi için yaptığı sergide spermlerini sildiği ve 35 yıldır sakladığı peçetesini sergilemesiyle gündeme gelen Bedri Baykam, Cumhuriyet gazetesinde bugünkü yazısında darbe sevici iki ismin de arkasında olduğunu belirtti.

Baykam yazısında şunları yazdı;

"Halkımız bu çok değerli arkadaşlarımızın, efsanelerimizin arkasında durarak onlara sahip çıkıyor.

Bu çınarlar kolay yetişmiyor. Ama sanatçıları harcamak isteyenler için bu işler sudan ucuz! Uzun bir röportajın başı-sonu kesilir, yorumlanır ve çıkarılması gereken ağır negatif anlamlar hemen elde edilir. Medyatik ortaklar, ağza alınmayacak küfürlerle destek verirler bu saldırıya! Soysuz, pardon sosyal medyada da yine küfür-tehdit koroları, hazır kıta bekleyen malum takım hemen yaylım ateşine geçer. Onlara dur diyecek savcı-polis işbirliği ise biliyorsunuz pek yoktur! Bu ülkede sanatçı olmak veya yaşamını kalemiyle kazanmak, henüz bu “işlere bulaşmaya” karar verdiğinizde ailenizden veto yemektir. Tüm çevrenizden muhalefet görmektir. Lise veya mahalle arkadaşlarınız, okuyup koca koca mühendisler, doktorlar, bankacılar olmak üzere yola çıkmışken, sizin bilinmeyen denklemlerle dolu bir geleceğe yelken açmanızdır. Çevrenizin size bazen acıyarak, bazen bıyık altından gülerek bakmasıdır, sanatçı olmak."

'Teşhircilik' suçundan savcılığa ifade vermişti

Kendisine ait kişisel sergisinde spermlerini sildiği peçeteyi utanmadan sergileyen Bedri Baykam hakkında o dönem 'Teşhircilik' suçundan soruşturma başlatılmış ve Baykam savcılığa ifade vermişti.

Seçilmiş cumhurbaşkanını alenen ölümle tehdit ettiler

Baykam’ın sanatçı oldukları için her şeyi söylemekte özgür olduklarını iddia ettiği Akpınar ve Gezen Halk TV’de şu skandallar ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alenen öldürmekle tehdit etmişlerdi;

"Bireylerin özgür iradesiyle geleceklerini tayin edebildikleri rejim demokrasidir. Bizim polarizasyondan, bu kargaşadan kurtulabilmemizin tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne ala, kavga dövüş olmaz, biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmin olduğu gibi, karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonlar yaşayabilir ama bize yazık olur, biz harap oluruz.

Kim Rusya'ya döndüyse, iktidardan gitti onu da söyleyeyim. Adnan Menderes de randevu almıştı ihtilal oldu. Süleyman Demirel aynı şekilde Kuzey'e döndüğün de ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına. "

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