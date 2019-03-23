Spekülatörlere karşı önlem alıyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ahilik kültürüne uymayan; spekülasyon yaparak tüketicilere zarar veren vurgunculara karşı önlem aldıklarını ifade etti. Pekcan, fiyat ve gramaj denetimlerinin devam ettiğini dile getirdi.

Bursa’da esnaf ve sanatkârlarla bir araya gelen Pekcan, ayrıca “Ticareti ön plana taşımak, tüccarın önünde yer alan engelleri aşmak için gayret ediyoruz” dedi.

Refahı ve kalkınmayı artırmak için ellerinden gelen yaptıklarını anlatan Pekcan,

“Hepimizin bir tek hedefi var, Türkiye’nin gelirini arttırmak. Bunun da yolu katma değerli ihracattan geçiyor. Bursa Türkiye’nin ikinci büyük ihracat yapan şehri. Burada biz esnafımızı da ihracatçı olarak görmeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.