Spekülatörlere çifte inceleme Döviz kuru ve hisse senetleri üzerinde spekülatif hareketler üzerine BDDK ve SPK tarafından ayrı ayrı inceleme başlatıldı.

Döviz kuru ve hisse senetleri üzerinde spekülatif hareketler üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) tarafından ayrı ayrı inceleme başlatıldı. BDDK, “İlgililer hakkında gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülecektir. İletilecek tüm bilgi ve şikayetler kurumumuzca yakından takip edilip değerlendirilecektir” açıklamasında bulundu. SPK da JP Morgan’ın yayınladığı rapor üzerine inceleme başlatıldığı açıkladı.

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