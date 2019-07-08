Spekülatörler yaz meyvelerine göz dikti

Hasan Türkmen Ankara

Yaz meyve ve sebze fiyatlarının arttırılarak provokasyon oluşturulmaya çalışıldığını savunan AK Parti Kars Milletvekili, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, şu ifadeleri kullandı: “Marketlerdeki fiyatlar üzerinden provokasyon yapmaya çalışanlar, semt pazarlarına insinler. Orada meyve ve sebzelerin gayet makul fiyatlarda olduğunu, herkesin alabileceği fiyatlarla satıldığını görecekler. Ben kendim pazara giderek alışveriş yapan bir insanım. Fiyatların ne durumda olduğun anlamak için her hafta pazarlara giderim. Öyle görünüyor ki mevsim meyvelerindeki fiyat düşüşü büyük marketlere yansımadı.” Kılıç, önümüzdeki günlerde fiyatların düşeceğini sözlerine ekledi.

“Türkiye tarihinde görülmemiş meyve-sebze pahalılığı var. Şu anda hiçbir meyve 5 liradan aşağı değil” diyen Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar da şu değerlendirmeleri yaptı: “İnsanların mutfağına kışın neredeyse hiç meyve girmedi. Bunun birçok nedeni var. Başında da uygulanan yanlış tarım politikaları ve meyvenin ağırlıklı olarak ihraç edilmesi geliyor. Meyvede bir lobi var. Sebzede sözleşmeli üretim söz konusu. İhracat lobileri, üreticilere küçük-büyük meyve sözleşmesi koyuyorlar. Üretim olmayınca büyük şirketler fiyatlarla istediği gibi oynuyor. Bu büyük şirketlerin de insanlar meyve yemiş, yememiş hiç umurlarında değil zaten. Devlet, zaman zaman yasalar çıkarıyor ama etkili olamıyor bu yasalar.”