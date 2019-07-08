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Spekülatörler yaz meyvelerine göz dikti

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, yaz meyve ve sebze fiyatlarının arttırılarak provokasyon oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:34
Spekülatörler yaz meyvelerine göz dikti

 Hasan Türkmen  Ankara 

Yaz meyve ve sebze fiyatlarının arttırılarak provokasyon oluşturulmaya çalışıldığını savunan AK Parti Kars Milletvekili, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, şu ifadeleri kullandı: “Marketlerdeki fiyatlar üzerinden provokasyon yapmaya çalışanlar, semt pazarlarına insinler. Orada meyve ve sebzelerin gayet makul fiyatlarda olduğunu, herkesin alabileceği fiyatlarla satıldığını görecekler. Ben kendim pazara giderek alışveriş yapan bir insanım. Fiyatların ne durumda olduğun anlamak için her hafta pazarlara giderim. Öyle görünüyor ki mevsim meyvelerindeki fiyat düşüşü büyük marketlere yansımadı.” Kılıç, önümüzdeki günlerde fiyatların düşeceğini sözlerine ekledi.

Türkiye tarihinde görülmemiş meyve-sebze pahalılığı var. Şu anda hiçbir meyve 5 liradan aşağı değil” diyen Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar da şu değerlendirmeleri yaptı: “İnsanların mutfağına kışın neredeyse hiç meyve girmedi. Bunun birçok nedeni var. Başında da uygulanan yanlış tarım politikaları ve meyvenin ağırlıklı olarak ihraç edilmesi geliyor. Meyvede bir lobi var. Sebzede sözleşmeli üretim söz konusu. İhracat lobileri, üreticilere küçük-büyük meyve sözleşmesi koyuyorlar. Üretim olmayınca büyük şirketler fiyatlarla istediği gibi oynuyor. Bu büyük şirketlerin de insanlar meyve yemiş, yememiş hiç umurlarında değil zaten. Devlet, zaman zaman yasalar çıkarıyor ama etkili olamıyor bu yasalar.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:34
  1. Ankara
  2. Yaz meyve ve sebze fiyatları
  3. AK Parti Kars Milletvekili Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç
  4. semt pazarları
  5. mevsim meyveleri
  6. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar

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  • KazımKazım1 sa önce
    Yansırmı yansımaz zincirli marketlerin zençiri kimin elinde onlara poşet kıyağını kim yaptı ebemmi yaptı. Zaten hükümete yakın bu şerefsizler değilmi sırttan hançerleyenler. Chp gelecek seçimdealmazmı milletin reyini bu marketlere anam avradım olsun şöyle okkalı bir şamar vuracakyiğit lazım yiğit kuru sıkı tanzim satış ne oldu aloooooo

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