‘Spekülasyon yapana pabuç bırakmayacağız’
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, dolar kuru üzerinden spekülasyon yaparak kazançlarını artırmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini bildirdi.16 Mart 2019 Cumartesi 09:24
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dolar kuru üzerinden spekülasyon yaparak kazançlarını artırmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini bildirdi.
Bakan Albayrak, Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Uzun Çarşı’yı gezdi, esnafın taleplerini dinledi.
Burada vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Albayrak, çarşı çıkışında parti otobüsünden vatandaşa seslendi.
Dolarını bozduranlar şimdi geri alıyor
Türkiye’de döviz kurları üzerinden spekülasyon oluşturmaya çalışanların olduğunu dile getiren Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “(Dolar 6,8,10,15 lira olacak) diyenler, spekülasyon yapanlar oldu. Araştırdık, sorduk kim çıktı biliyor musunuz? Ağustos, eylül ayında ‘dolar 8,10,15 lira olacak’ spekülasyonu ile paralarını bozdurup kısa yoldan kâr etmek isteyenler... Şimdi vah vah, bir terör olsa da, dolar patlasa da ülke batsa da ben zengin olsam diyenler... Bunlara pabuç bırakmayacağız arkadaşlar.”
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