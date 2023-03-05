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Siyaset SP'den 5'li masa paylaşımı
Siyaset

SP'den 5'li masa paylaşımı

5'li masanın toplantısı sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hasabından bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 01:27:00 -
SP'den 5'li masa paylaşımı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nda yer alan partilerin genel başkanlarına teşekkür etti. Karamollaoğlu, partisinin ev sahipliğindeki Millet İttifakı toplantısının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Temel Karamollaoğlu, paylaşımında, "İlk günkü ilke ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdüğümüz değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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