Spartak Trnava-Fenerbahçe maçına doğru





BRATİSLAVA (AA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun son haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek olan ve bir üst tura çıkma şansı bulunmayan Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'nın teknik direktörü Radoslav Latal, sarı-lacivertli ekibe başarılar diledi.

Radoslav Latal, düzenlediği basın toplantısında, yarınki maçta Fenerbahçe'nin oyun tarzı ve kadrosuna göre hareket edeceklerini kaydederek, kaliteli bir rakibe karşı oynayacaklarını dile getirdi.

Son altı aylık sürecin kendileri için istedikleri şekilde geçmediğini anlatan Latal, "Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum." dedi.



Spartak Trnavalı oyuncu Kubilay Yılmaz ise Fenerbahçe'ye karşı forma giyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Öncelikli hedefim, Türk Milli Takımı'nda forma giymek." diye konuştu.



Slovak ekibi, toplantı sonrası gerçekleştirilen antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı. İdmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.



Oynanan 5 maç sonunda 8 puanla grubu 2. sırada bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, Spartak Trnava'yı İstanbul'da 2-0 yenmişti.

Trnava şehrindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

