Spartak Moskova'dan Galatasaray'a kötü haber! 'Ze Luis'i satmıyoruz' Spartak Moskova basın sözcüsü Leonid Trachtenberg'den Ze Luis açıklaması geldi.

Yeniakit.com.tr - Galatasaray'a Spartak Moskova'dan kötü haber geldi. Spartak Moskova basın sözcüsü ismi Galatasaray ile anılan Ze Luis ile ilgili açıklamalarda bulundu. Basın sözcüsü,'' Ne Luiz Adriano, ne de Fernando, ne de Ze Luis'i satmıyoruz. Çıkan haberlerin hepsi saçmalık'' şeklinde konuştu. Kaynak:Yeniakit.com.tr

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