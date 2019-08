Sparta Prag-Trabzonspor maçına doğru

PRAG (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Sparta Prag ile yarın oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında mazeretlerinin olmadığını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Sparta Prag ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Karaman ve Çek futbolcu Filip Novak, Generali Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ünal Karaman, yarınki maçı iki köklü kulübün oynayacağı önemli müsabaka olarak nitelendirerek, "İki takımın da mazisi başarılarla dolu. Her iki takım için de zorlu bir müsabaka olacak." dedi.

Rakiplerinin biraz daha avantajlı olduğunu belirten Karaman, "Biz hiçbir zaman mazeretlerin arkasına sığınmadık. Yine çıkıp oynayacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz elbette. Ancak inancımız her şeyin önünde olmak kaydıyla yarınki müsabakaya hazırlandık." diye konuştu.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, başlangıçların her zaman zor olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz geçen sene de tabii ki bilinmezliğin içinde başlamıştık. Futbol aslında zor bir oyun değil. Doğru işler yapmak için sahada çaba sarf ediyoruz. Tüm meslektaşlarımız elinde olan oyuncularla sahada en iyi kadroyla çıkıp kazanma adına gayret gösteriyorlar. Tabii ki kadro yapısının oturmasıyla beraber birbirimizi daha iyi anlayıp tanımayla beraber, bizim için silah olan en önemli şeyin güven ve iletişim olduğu ortam içinde spor kamuoyunun takdirini kazanmış bir oyun oynadık. Zaman zaman arzu etmediğimiz sonuçlar olsada bu oyun Türkiye'de ciddi sempatiye dönüşecek taraftar kitlesi oluşturdu. Geçen seneki ana iskeletimizden oyuncuları kaybettik. Sadece saha içinde oynayanlar değil bizim kendi içimizden oynayan az forma şansı bulmuş oyuncuların da çok büyük katkısı vardı. Oyuncu sadece tek başına saha içinde mücadele eden yetenek gösteren değildir. Onun takım kimyası içinde rolü de çok önemlidir. Buradan kendilerini saygı ve minnetle anıyorum, teşekkür ediyorum. Bir Vahid’in, Luiz'in, Zargo'nun yerli arkadaşlarımız da dahil olmak üzere hepsinin geçen seneki başarımızda katkıları var. Ayrılması onların mutluluğu açısından çok çok daha önemliydi. Çünkü alt tarafa gönderdiğimiz oyuncuları da sayarsak biz isteriz ki oyuncumuz en fazla forma şansı bulacağı yerde olsun. Umuyorum ve bekliyorum ki bizi zorlayacak kayıplar olmaz."

Geçen seneki iskelet kadrodan 6-7 oyuncuyla çalışabildiklerine dikkati çeken Karaman, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu bizim için handikap olarak gözükebilir. Rakibimizin oynadığı 4 resmi müsabakayı baz alacak olursak ilk hafta mağlubiyetten sonra yaptıkları revizyonu dikkate aldığımızda da eksiklerini gidermiş her yönüyle hazır bir takımla karşılaşacağız. 2-3 oyuncumun sadece 90 dakika oynayabildiği bir kadroyla geldim. Diğer hazırlıklarımızda Filip'in rahatsızlığı vardı. Biz hiçbir zaman mazeretlerin arkasına sığınmadık. Yine çıkıp oynayacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz elbette. Ancak inancımız her şeyin önünde olmak kaydıyla yarınki müsabakaya hazırlandık. Umuyorum ve bekliyorum ki geçen sene kaldığımız yerden daha da üzerine koyarak yolumuza devam ederiz. Yeni katılan arkadaşlarımız var onların hem insani kalitelerini tanıyacağız hem de takımımıza yetenek anlamında hangi boyutta katkı yapacaklarını göreceğiz. İnşallah beklentilerimizi karşılayacak yetenekler olurlar ve onların beklentilerine cevap verebilecek şehir ve takım dokusu sunabiliriz. Böylece iyi bir birliktelik olur. Ama şu an itibarıyla açık olmak gerekirse rakibimizin bizden daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Biz her zamanki silahımızla yine Allah'ın izniyle her zamanki gibi hazırız."

Ünal Karaman, bordo-mavili takımın sistemli ve kazanmayı alışkanlık haline getirerek her zaman Avrupa'da olması gerektiğini vurguladı.





- Novak: "İyi bir sonuç almak istiyoruz"





Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak ise yarınki maçın zorlu geçeceğinin altını çizerek, "Her iki takım da tur atlamak istiyor. Geçen sezonki başarılı futbolu tekrarlayarak buradan başarıyla ayrılmayı ümit ediyorum." dedi.

Novak, seyircisiz oynamanın kimse için güzel bir duygu olmadığını ancak bunun Trabzonspor için bir avantaj olabileceğini aktararak, Sparta Prag'ın Trabzon'a gittiğinde çok farklı şeyler yaşayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Çek futbolcu, Sparta'nın 4 maçını da izlediğini, rakipleri konusunda hocasına bilgi verdiğini ve bu bilgilerin de tur atlamalarına yararlı olacağını düşündüğünü kaydetti.

Novak, Sparta Prag'ın ligin başlamasından dolayı avantajı olduğuna işaret ederek, ''Hocalarını tanıyorum. Her oyuncuyu incelemiştir. Ancak biz takım olarak geçen yılki futbolu oynayarak iyi bir sonuç almayı planlıyoruz. Trabzon'da işi bitirmek istiyoruz.'' şeklinde konuştu.





- Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı





Trabzonspor, karşılaşmanın oynanacağı Generali Stadı'nda son antrenmanını yaptı.



Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.



Sparta Prag-Trabzonspor karşılaşması yarın TSİ 19.00'da başlayacak.