SPAL 40 yıl sonra çeyrek finalde
İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Sassuolo'yu 2-0 yenen SPAL, 40 yıl aranın ardından İtalya Kupası'nda çeyrek finale çıkmayı başardı.
İtalya Kupası Son 16 Turu'nda SPAL deplasmanda Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo'yu 2-0 yendi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
47. dakikada ev sahibi ekipte Filip Djuricic kırmızı kart gördü. 49. dakikada Missirioli takımını 1-0 öne geçirdi. 58. dakikada Dickman skoru 2-0 yaptı.
Mert Müldür karşılaşmada 90 dakika görev alırken, Kaan Ayhan 68. dakikada Maxime Lopez yerine oyuna girdi.
SPAL rakibini 2-0 yenerek sonraki tura kalmayı başardı.
Rakibi Juventus
Opta'nın verilerine göre SPAL 40 yıl aradan sonra kupada çeyrek finale yükseldi ve Juventus'un rakibi oldu.