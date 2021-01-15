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Spor SPAL 40 yıl sonra çeyrek finalde
Spor

SPAL 40 yıl sonra çeyrek finalde

İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Sassuolo'yu 2-0 yenen SPAL, 40 yıl aranın ardından İtalya Kupası'nda çeyrek finale çıkmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 01:57:00 -
SPAL 40 yıl sonra çeyrek finalde

İtalya Kupası Son 16 Turu'nda SPAL deplasmanda Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo'yu 2-0 yendi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

47. dakikada ev sahibi ekipte Filip Djuricic kırmızı kart gördü. 49. dakikada Missirioli takımını 1-0 öne geçirdi. 58. dakikada Dickman skoru 2-0 yaptı.

Mert Müldür karşılaşmada 90 dakika görev alırken, Kaan Ayhan 68. dakikada Maxime Lopez yerine oyuna girdi.

SPAL rakibini 2-0 yenerek sonraki tura kalmayı başardı.

Rakibi Juventus

Opta'nın verilerine göre SPAL 40 yıl aradan sonra kupada çeyrek finale yükseldi ve Juventus'un rakibi oldu.

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