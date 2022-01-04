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Kadın - Aile Spagetti makarna keki nasıl yapılır? Spagetti makarna keki tarifi
Kadın - Aile

Spagetti makarna keki nasıl yapılır? Spagetti makarna keki tarifi

Spagetti makarna keki için gerekli malzemeler | Spagetti makarna keki hazırlamak isteyenler hangi malzemelere ihtiyacı olduklarını araştırıyor. Peki, spagetti makarna keki için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-01-04 12:40:00 -
Spagetti makarna keki nasıl yapılır? Spagetti makarna keki tarifi

Son zamanlarda pek çok kişi spagetti makarna kekinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Spagetti keki nasıl yapılır?

Spagetti makarna keki tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket spagetti makarna
  • 4 adet yumurta
  • 2 su bardağı krema
  • 1 su bardağı beyaz peynir
  • 2 su bardağı kaşar peyniri
  • 1 avuç kuru domates
  • 1 avuç pazı ya da ıspanak
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Spagetti makarna keki nasıl yapılır?

Öncelikle makarnayı haşlayın.

Diğer malzemeleri de bir kasede karıştırın.

Ardından makarnayı ekleyip karıştırın.

Bir fırın tepsisine yağ sürün ve karışımı boşaltın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında makarnayı 30-35 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

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Kadın - Aile

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