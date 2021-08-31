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Teknoloji SpaceX, uzaya limon ve dondurma taşıdı
Teknoloji

SpaceX, uzaya limon ve dondurma taşıdı

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal yapacak ve içinde bazı gıda maddelerinin bulunduğu mekiğini uzaya fırlattı. Mekikte, astronotlar için avokado, limon ve dondurma bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 00:14:00 -
SpaceX, uzaya limon ve dondurma taşıdı

ABD’li uzay şirketi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal yapacak ve içinde bazı gıda maddelerinin bulunduğu mekiğini uzaya fırlattığını açıkladı.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen sevkiyatta, karıncaların ve avokadoların olduğu belirtilirken, Dragon isimli kapsülün uzay istasyonundaki yedi astronot için 2 kilo 170 kilogram gramdan fazla limon ve dondurma dahil taze yiyecekler taşıdığı aktarıldı.

Bugün ulaşacağı açıklanan kapsülün Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in NASA için on yıl içerisinde taşıdığı 23’üncü kapsül olduğu bildirildi.

NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan Falcon roketi Dragon kapsülünün SpaceX'in "A Shortfall of Gravitas" isimli en yeni okyanus platformuna dik olarak giriş yaptığı aktarıldı.

SpaceX'in kurucusu Elon Musk ise kapsül gemilerine son dönemin ünlü bilim kurgu yazarı Iain Banks'e ve onun Kültür serisine atıfta bulunması dikkat çekti.

Saatte 7 bin 300 kilometre hıza ulaşan kapsül ile ilgili açıklama yapan NASA, Dragon kargo gemisinin 29 Ağustos Pazartesi günü TSİ 18.00’de uzay istasyonuna yanaşmasının planlandığını söyledi.

 

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