SpaceX, Starship'i yine rampaya çıkardı

Geçtiğimiz haftalarda SpaceX’in Starship isimli uzay mekiği prototibi, yüksek irtifa uçuş testi gerçekleştirdi. Starship kalkış sırasında başarılı oldu. Milyonların meraklı gözlerle takip ettiği uzay mekiği prototibi, inişe geçtikten sonra, zemine yaklaştığı sırada hatalı hesaplama nedeniyle hızını düşüremedi ve yere konduğu anda gerekenden yüksek hızda olduğu için infilak etti.

SpaceX, Starship SN8’in patlamasından yalnızca iki hafta sonra Starship SN9’u yüksek irtifa uçuş testine tekrar hazırladı. NASASpaceflight.com’dan Michael Baylor’a göre SpaceX, yeni Starship prototipini fırlatma rampasına çıkarmış ve bir sonraki test için hazırlıklara başlamış durumda.

Elon Musk, Starship SN8’in patlamasından sonra testin başarılı olduğunu söylemiş ve “İhtiyacımız olan tüm verileri aldık” demişti. Yalnızca iki hafta sonra Starship'in tekrar rampada olması, Musk'ın dediği gibi verilerin başarılı bir şekilde alındığı ve hataların giderildiğini gösteriyor.

Her şeye rağmen SpaceX’in Starship SN9’un yüksek irtifa uçuş testini ne zaman gerçekleştireceğine dair kesin bir tarih verilmedi. Ancak ABD’de sıkılaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle testin yeni yıldan önce yapılmasının düşük ihtimal olduğu tahmin ediliyor.