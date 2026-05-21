SpaceX halka arz başvurusu yaptı! 1,75 trilyon dolar

ABD’li milyarder Elon Musk’ın CEO’luğunu yürüttüğü SpaceX, finans piyasalarının uzun süredir beklediği adımı attı. Uzay taşımacılığı ve havacılık alanında dünyanın en dikkat çeken şirketlerinden biri haline gelen SpaceX, halka arz sürecini başlatmak için gerekli başvuru dosyasını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sundu.

Şirketin sunduğu belgede, hisselerin Nasdaq borsasında “SPCX” sembolüyle işlem görmesinin planlandığı belirtildi. Böylece SpaceX’in, borsaya açılarak yeni bir büyüme dönemine girmesi bekleniyor.

MUSK KONTROLÜ BIRAKMAYACAK

Başvuru dosyasında dikkat çeken en önemli başlıklardan biri, SpaceX’in iki farklı hisse yapısıyla halka açılacak olması oldu. Buna göre halka açık olacak A grubu hisseler, hisse başına 1 oy hakkı verecek.

Elon Musk’ın elinde tutacağı B grubu hisseler ise hisse başına 10 oy hakkı sağlayacak. Bu yapı sayesinde Musk, şirket halka açıldıktan sonra da yönetim üzerindeki hakimiyetini koruyacak. Böylece yatırımcı tabanı genişlese de SpaceX’in stratejik yönü büyük ölçüde Musk’ın kontrolünde kalacak.

DEV BANKALAR SÜRECE LİDERLİK EDECEK

Halka arz sürecinde görev alacak finans kuruluşları da başvuru belgelerinde yer aldı. SpaceX’in borsaya açılma sürecinde dünyanın en büyük yatırım bankalarının devreye girdiği görüldü.

Süreçte liderlik ve aracılık rolü üstlenecek kurumlar arasında Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Securities, Citigroup ve JPMorgan gibi küresel finans devleri bulunuyor. Bu tablo, halka arzın sıradan bir piyasa işlemi değil, son yılların en dikkat çekici finansal açılımlarından biri olarak görüldüğünü ortaya koydu.

BELGEDE İŞ MODELİNDEN RİSKLERE KADAR TÜM DETAYLAR YER ALDI

SpaceX’in sunduğu belgede yalnızca hisse yapısı değil, şirketin faaliyet modeli, mali durumu, risk unsurları ve halka arzdan elde edilecek gelirin hangi alanlarda kullanılacağına dair kapsamlı bilgiler de paylaşıldı.

Bu adım, yatırımcılara şirketin mevcut durumu ve gelecek planları hakkında daha net bir çerçeve sunarken, aynı zamanda SpaceX’in artık yalnızca özel sermaye destekli bir teknoloji şirketi değil, küresel yatırımcıların doğrudan ilgi göstereceği yeni bir piyasa aktörü haline geldiğini gösterdi.

PİYASALARDA “TARİHİ HALKA ARZ” BEKLENTİSİ

ABD basınında yer alan değerlendirmelerde, SpaceX halka arzının piyasalarda çok büyük yankı uyandırmasının beklendiği belirtildi. Şirketin değerlemesine ilişkin beklentiler, bu sürecin Amerikan piyasalarında şimdiye kadar görülen en dikkat çekici halka arzlardan birine dönüşebileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Bazı değerlendirmelerde, bunun ABD piyasalarının ilk “trilyon dolarlık” halka arz hikayesine dönüşebileceği yönündeki beklentilere de dikkat çekildi. Bu nedenle SpaceX’in borsa macerası, yalnızca teknoloji sektörü için değil, tüm finans dünyası için tarihi bir eşik olarak görülüyor.

İŞLEM GÖRME TARİHİ İÇİN GÖZLER HAZİRAN AYINDA

Şirket hisselerinin borsada işlem görmeye başlamasına ilişkin takvim de şimdiden büyük ilgi görüyor. Piyasalarda konuşulan beklentiye göre SpaceX hisselerinin 12 Haziran’da Nasdaq’ta işlem görmeye başlaması planlanıyor.

Bu tarihin resmiyet kazanması halinde, Elon Musk’ın Tesla’dan sonra bir başka dev şirketi daha halka açık piyasaların merkezine taşımış olacak. SpaceX’in borsaya açılması, uzay ekonomisinin artık yalnızca mühendislik ve teknoloji başlığı değil, aynı zamanda küresel sermayenin en büyük yatırım alanlarından biri haline geldiğini de güçlü biçimde ortaya koyacak.