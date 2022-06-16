SpaceX çalışanları isyan etti: Elon Musk’a dayanamıyoruz

Yeni bir şirket içi raporuna göre SpaceX çalışanları, Elon Musk’ın davranışlarından memnun değil. Uzay firmasının sohbet sisteminde paylaşılan mektupta, CEO Elon Musk’ın halka açık eylemlerinin sert bir dille eleştirildiği ortaya çıktı.

SpaceX çalışanlarından Elon Musk’a dost ateşi

The Verge tarafından fark edilen mektup, SpaceX COO’su Gwynne Shotwell’e gönderildi. Henüz kaç çalışanın imzaladığı bilinmiyor, ancak yüzlerce yanıt ve birçok çalışanın mesajı onaylaması ile şirket içerisinde tepki uyandırmayı başarmış gibi görünüyor.

Yöneticilere gönderilen mektupta yer alan bir açıklamada, “Elon Musk’ın kamusal alandaki davranışı, özellikle son haftalarda bizim için sık sık dikkatimizi dağıtan ve utandıran bir neden haline geldi” ifadelerine yer verildi.

SpaceX çalışanları, şirketin en görünür isminin ve SpaceX’in yüzünün bu şekilde davranmasından rahatsızlık duyduklarını ifade etti. Mektuba göre, Elon Musk’ın paylaştığı her tweet, firmanın halka açık paylaşımı gibi duruyor ve bu, çözülmesi gereken büyük bir sorun.

SpaceX çalışanlarına ve potansiyel yetenek havuzuna açık çağrı: Elon Musk’ın açıklamalarının işimizi, misyonumuzu veya değerlerimizi yansıtmadığını iletmek hayati önem taşıyor.

Çalışanlar ayrıca Elon Musk’tan birkaç talepte bulundu. SpaceX içerisindeki ‘hakaret içerikli mesajların‘ kaldırılması ve ‘sıfır tolerans‘ kurallarının tüm çalışanlar için eşit bir şekilde uygulanmasını istediler.

SpaceX COO’su Gwynne Shotwell, şirket çapında gönderdiği bir e-postada Musk’ı destekledi. Suçlamaların yanlış olduğunu düşünen Shotwell, Musk’ın açıklamalarının bireysel fikirlerini yansıttığını aktardı.

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