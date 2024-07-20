SpaceX, 843 milyon dolara uzay istasyonunu düşürecek!

NASA ve SpaceX yetkilileri, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 2030’daki operasyonel ömrünün sonunda nasıl düşürüleceği konusunda yeni detaylar paylaştı. Yapılan paylaşımda SpaceX, geçen ay NASA tarafından verilen 843 milyon dolarlık bir sözleşme ile ISS’ye bağlanacak. Daha sonra şirket istasyonu Dünya’ya doğru itmeye başlayacak.

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu ile ilgili nasıl bir plan yaptı?

NASA, bugün yaptığı açıklamada Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) yörüngeden çıkmasının uzun bir süreç olacağını duyurdu. SpaceX tarafından yapılan Güçlendirilmiş Dragon Uzay Aracı’da ISS’in yörüngeye girmesine yardımcı olacak.

NASA’nın Uzay İstasyonu Program Müdürü Dana Weigel, kurumun milyonlarca dolarlık yörünge aracı için planlarını paylaştı. Diğer ISS görevlerinin aksine SpaceX ve Northrop Grumman tarafından gerçekleştirilecek olan bu araç NASA tarafından işletilecek.

NASA, fırlatmadan önce aracı depolayacak ve periyodik bakım yapacak. Daha sonra yörüngeye sokmak için özel araç ISS’e bağlanacak. Bağlanmadan sonra NASA, aracın sağlıklı olduğundan emin olmak için bir dizi kontrol yapacak.

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İstasyonun toplamda bir yıl ila bir buçuk yıl arasında yörüngeye girmesi bekleniyor. NASA yetkilisi, istasyonun sağlığını korumak için uzun süre mürettebatın içeride kalacağını açıkladı. NASA’nın Weigel’ı, ISS’nin Dünya’daki son konumu için henüz kesin bir yer belirlemediğini, Güney Pasifik Okyanusu’nun bir potansiyel konum olduğunu belirtti. Sonuç olarak, NASA’nın 2023 yılının sonunda oluşturduğu bu 2030 yılında hayata geçirilecek.

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