0553 313 94 23

SP Talas İlçe Başkanı Harun Toprak:

Saadet Partisi (SP) Talas İlçe Başkanı Harun Toprak, Kayseri milletvekillerinin çalışmalarını değerlendirerek, “Milletvekillerine Kayseri’nin sorunları konusunda üzerlerine düşeni yapmalarını hatırlatmayı görev olarak görüyoruz” dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:22
SP Talas İlçe Başkanı Harun Toprak:

Saadet Partisi (SP) Talas İlçe Başkanı Harun Toprak, Kayseri milletvekillerinin çalışmalarını değerlendirerek, “Milletvekillerine Kayseri’nin sorunları konusunda üzerlerine düşeni yapmalarını hatırlatmayı görev olarak görüyoruz” dedi.


SP Talas İlçe Başkanı Harun Toprak yaptığı değerlendirmede, Kayseri milletvekillerinin karnelerini açıkladı. Toprak, “1 yıllık yasama dönemi boyunca iktidar partisi milletvekilleri vekili oldukları ili tamamen unutmuş durumdadır. Ne bir meclis konuşmalarında ne de üyesi oldukları komisyonlardaki konuşmalarında bir tane bile Kayseri kelimesi geçmez iken Kayseri’ye gelip, Ankara da oturamadıkları bakan koltuklarının sızısı hala içlerinde olmalı ki Kayseri’ de kendilerine “Bakanım”dedirtmeye devam ettirmektedirler. İktidar partisinin birinci sıra adayı olan Mehmet Özhaseki ise meclise bir defa yemin etmek üzere gitmiş, bir daha meclis binasının yakınında dahi geçmemiştir. Vekili olduğu şehir için Kayserispor formaları alıp statta taraftarlara dağıtmanız bu şehre hizmet ettiğiniz anlamına gelmediğini kendisine hatırlatmak isterim.Meclis çalışmalarında Kayseri’de yaşayan insanlarımızın dertlerini sıkıntılarını çözüm olarak beklentilerini meclis gündemine taşımaları gerekirken bir anda Ankara’da büyükşehir belediye adayı olarak karşımıza çıkıverdi. Bu Kayseri için büyük ihanettir. Sonucu da Ankara’yı kaybettikleri gibi Kayseri de kaybettiler” dedi.


Toprak, “Diğer iktidar partisi milletvekillerinin durumu ise Mehmet Özhaseki’ den farklı değil; kimisi yerini büyük bir cesaret ile oğluna bıraktı gitti, kimisi ceylan derisi koltuklarda kendinden başkasının oturmasını istemedi. Hem seçildiler hem de meclise gidip Kayseri için ne yapabiliriz diye düşünmediler çalışmadılar. İktidar partisinin vekilleri genel kurul konuşmalarında ise hiç birinin konuşmasının içinde Kayseri kelimesi geçmemektedir. Yani kayseri ile alakalı gündeme gelmesi gereken meselelere hakim olmadıkları için genel kurulda konuşmaları zaten mümkün değildir. Çünkü kendileri uzun zamandır Kayseri’nin yakınından dahi geçmediler. Her yılsonu millet vekillerine karne verecek olsak iktidar partisi Kayseri milletvekilleri sıfır ortalama ile sınıfta kalırdı. Taner Yıldız ve Mustafa Elitaş meclis kayıtlarında kendilerine sataşmalar dışında hiçbir söz almamış, Kayseri hakkında hiçbir yerde bahsetmemiş diğer yandan da bir kanun teklifinde imzaları dahi bulunmamaktadır. Geçmişlerinde bakanlık yapmış kişiler neden bazı şeylerin daha iyi olması için bir çabaları bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.


SP Talas İlçe Başkanı Harun Toprak, “Kayseri ile alakalı konuları genel kurul konuşmalarında en çok bahsedenler ise Çetin Arık ve Baki Ersoy yaptığını onları takip eden ise İsmail Özdemir olduğu görülmüştür. İsmail Özdemir’in üyesi olduğu komisyon toplantılarında Kayseri’yi öne çıkartma yatırımlar ile alakalı teşvik edici açıklamaları ile ön plana çıkmıştır. Meclis çalışmaları içinde aktif olarak çalışan Çetin Arık ve İsmail Özdemir olması nedeniyle karneleri geçer not almış olsa da takdir ya da teşekkür belgesi almaları söz konusu bile değildir. İstanbul Sözleşmesi’nin en büyük savunucuları arasında, Kayseri adına bir gram hayrı olmayan bir vekilimiz daha var ne yazık ki. Bu ülke için aile yapısını kökünden dinamitleyen, bütün Avrupa ülkeleri imzalarken bile bazı maddelerine şerh düşerek imzaladıkları sözleşmeyi, yüzde 99 Müslüman olan ülke olan Türkiye’nin hiçbir maddesine şerh dahi koymadan imzalamasında büyük rol oynayan Hülya Nergis, Kayseri’nin vekili olması sebebiyle utanç vesilesidir” şeklinde konuştu.


Milletvekillerine Kayseri’nin sorunları konusunda üzerlerine düşeni yapmalarını hatırlatmayı görev olarak gördüklerini dile getiren Toprak, “Saadet Partisi Talas İlçe Teşkilatı olarak Kayseri’yi temsil eden bütün vekillerin, yüreğimizde olan Kayseri sevgisini bir yerlere tescilletmek zorunda olmadığımızı belirtir, Kayseri sevdamız için Kayserinin sorunları konusunda üzerlerine düşeni yapmalarını hatırlatmayı görev olarak görüyoruz. Önümüzde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şimdiden Bayramımızı kutluyor. Şanlı zaferimizi sunan Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ile anıyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TEB’den emeklilere özel ihtiyaç kredisi
    1. TEB’den emeklilere özel ihtiyaç..
    2. Manisa, Arapların sağlıkta yeni..
    3. Akbatı 8’inci yaşını Göksel ve Kolpa..
    4. "PKK son çırpınışlarını sergilemektedir"
    5. Esad rejimi, İdlib’de ilerleyişini..
    6. "Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir..
    7. Vali Çağatay 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    8. CHP'li başkan hakkında suç duyurusu
    9. Tatvan’da yol yapım çalışmaları
    10. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    11. GTO Başkanlarından 30 Ağustos mesajı
    12. Başkan Tanğlay 30 Ağustos Zafer..
    13. AKBEM öğrencileri sihirbaz ve..
    14. Hilmi Güler heyelan bölgesinde
    15. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    16. Borsa ilk yarıda yükseldi
    17. Bitlis Belediyesinden iş sağlığı ve..
    18. Vatandaşların gözdesi Şehir Parkı..
    19. Sahil ve koylar denetimli serbestlik..
    20. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    21. Terör sevici AB'den görevden alınan..
    22. "Şerbet-i Fünun" projesiyle Trakya..
    23. İstanbullular dikkat! Yarın ücretsiz
    24. Denetimli serbestlik yükümlüleri..
    25. Günün ilk yarısında en çok değer..
    26. ROBOİK yarışmasında final heyecanı
    27. Karadere Sulama Tesisi ile 588 dekar..
    28. Beden saatini yeniden kurmanın..
    29. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    30. Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı