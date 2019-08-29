Saadet Partisi (SP) Talas İlçe Başkanı Harun Toprak, Kayseri milletvekillerinin çalışmalarını değerlendirerek, “Milletvekillerine Kayseri’nin sorunları konusunda üzerlerine düşeni yapmalarını hatırlatmayı görev olarak görüyoruz” dedi.

SP Talas İlçe Başkanı Harun Toprak yaptığı değerlendirmede, Kayseri milletvekillerinin karnelerini açıkladı. Toprak, “1 yıllık yasama dönemi boyunca iktidar partisi milletvekilleri vekili oldukları ili tamamen unutmuş durumdadır. Ne bir meclis konuşmalarında ne de üyesi oldukları komisyonlardaki konuşmalarında bir tane bile Kayseri kelimesi geçmez iken Kayseri’ye gelip, Ankara da oturamadıkları bakan koltuklarının sızısı hala içlerinde olmalı ki Kayseri’ de kendilerine “Bakanım”dedirtmeye devam ettirmektedirler. İktidar partisinin birinci sıra adayı olan Mehmet Özhaseki ise meclise bir defa yemin etmek üzere gitmiş, bir daha meclis binasının yakınında dahi geçmemiştir. Vekili olduğu şehir için Kayserispor formaları alıp statta taraftarlara dağıtmanız bu şehre hizmet ettiğiniz anlamına gelmediğini kendisine hatırlatmak isterim.Meclis çalışmalarında Kayseri’de yaşayan insanlarımızın dertlerini sıkıntılarını çözüm olarak beklentilerini meclis gündemine taşımaları gerekirken bir anda Ankara’da büyükşehir belediye adayı olarak karşımıza çıkıverdi. Bu Kayseri için büyük ihanettir. Sonucu da Ankara’yı kaybettikleri gibi Kayseri de kaybettiler” dedi.

Toprak, “Diğer iktidar partisi milletvekillerinin durumu ise Mehmet Özhaseki’ den farklı değil; kimisi yerini büyük bir cesaret ile oğluna bıraktı gitti, kimisi ceylan derisi koltuklarda kendinden başkasının oturmasını istemedi. Hem seçildiler hem de meclise gidip Kayseri için ne yapabiliriz diye düşünmediler çalışmadılar. İktidar partisinin vekilleri genel kurul konuşmalarında ise hiç birinin konuşmasının içinde Kayseri kelimesi geçmemektedir. Yani kayseri ile alakalı gündeme gelmesi gereken meselelere hakim olmadıkları için genel kurulda konuşmaları zaten mümkün değildir. Çünkü kendileri uzun zamandır Kayseri’nin yakınından dahi geçmediler. Her yılsonu millet vekillerine karne verecek olsak iktidar partisi Kayseri milletvekilleri sıfır ortalama ile sınıfta kalırdı. Taner Yıldız ve Mustafa Elitaş meclis kayıtlarında kendilerine sataşmalar dışında hiçbir söz almamış, Kayseri hakkında hiçbir yerde bahsetmemiş diğer yandan da bir kanun teklifinde imzaları dahi bulunmamaktadır. Geçmişlerinde bakanlık yapmış kişiler neden bazı şeylerin daha iyi olması için bir çabaları bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

SP Talas İlçe Başkanı Harun Toprak, “Kayseri ile alakalı konuları genel kurul konuşmalarında en çok bahsedenler ise Çetin Arık ve Baki Ersoy yaptığını onları takip eden ise İsmail Özdemir olduğu görülmüştür. İsmail Özdemir’in üyesi olduğu komisyon toplantılarında Kayseri’yi öne çıkartma yatırımlar ile alakalı teşvik edici açıklamaları ile ön plana çıkmıştır. Meclis çalışmaları içinde aktif olarak çalışan Çetin Arık ve İsmail Özdemir olması nedeniyle karneleri geçer not almış olsa da takdir ya da teşekkür belgesi almaları söz konusu bile değildir. İstanbul Sözleşmesi’nin en büyük savunucuları arasında, Kayseri adına bir gram hayrı olmayan bir vekilimiz daha var ne yazık ki. Bu ülke için aile yapısını kökünden dinamitleyen, bütün Avrupa ülkeleri imzalarken bile bazı maddelerine şerh düşerek imzaladıkları sözleşmeyi, yüzde 99 Müslüman olan ülke olan Türkiye’nin hiçbir maddesine şerh dahi koymadan imzalamasında büyük rol oynayan Hülya Nergis, Kayseri’nin vekili olması sebebiyle utanç vesilesidir” şeklinde konuştu.

Milletvekillerine Kayseri’nin sorunları konusunda üzerlerine düşeni yapmalarını hatırlatmayı görev olarak gördüklerini dile getiren Toprak, “Saadet Partisi Talas İlçe Teşkilatı olarak Kayseri’yi temsil eden bütün vekillerin, yüreğimizde olan Kayseri sevgisini bir yerlere tescilletmek zorunda olmadığımızı belirtir, Kayseri sevdamız için Kayserinin sorunları konusunda üzerlerine düşeni yapmalarını hatırlatmayı görev olarak görüyoruz. Önümüzde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şimdiden Bayramımızı kutluyor. Şanlı zaferimizi sunan Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ile anıyorum” diye konuştu.